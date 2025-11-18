நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகங்களின் கல்விக் கட்டணம் - தமிழக அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

ETV Bharat / state

லாபம் தரும் வர்த்தக நிறுவனமாக கல்வி நிலையங்களை நினைக்கக்கூடாது என்றும், கல்வி சமூகத்திற்கு வழங்கப்படும் உன்னதமான சேவை எனவும் சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகங்களும் கட்டண நிர்ணய குழு வரையறுத்துள்ள கல்விக் கட்டணத்தை மட்டுமே வசூலிப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு, பல்கலைக்கழக மானிய குழு (யுஜிசி) மற்றும் தேசிய மருத்துவ ஆணையத்திற்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கேளம்பாக்கத்தில் இயங்கி வரும் தனியார் நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகத்தில் (கேர் பல்கலைகழகம்) மருத்துவப் படிப்பில் சேர்ந்த மாணவர்கள் சிலர் சில பாடங்களில் தோல்வி அடைந்ததால் அதற்காக சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டன. அதற்கு ஒரு பாடத்திற்கு 2 லட்சம் ரூபாய் வீதம் ப்ரேக் பீஸ் என்ற பெயரில் கூடுதலாக கட்டணம் செலுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டது.

இதனை எதிர்த்து சம்பந்தப்பட்ட மாணவர்கள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர். அந்த மனுக்களில், 'கூடுதல் கட்டணம் செலுத்தாததால் பயிற்சிக்கு அனுமதி மறுப்பதாகவும், கல்வி சான்றிதழ்களை தர மறுக்கின்றனர்' எனவும் குற்றம்சாட்டப்பட்டிருந்தது.

இந்த வழக்கு நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் முன் விசாரணைக்கு வந்தபோது, 'கூடுதல் வகுப்புகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என்று மாணவர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது' என்று பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்தின் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.

இந்த வாதத்தை ஏற்க மறுத்த நீதிபதி, 'கூடுதல் வகுப்பு நடத்துவது கட்டாயம் அல்ல என்றபோது, அதற்கு கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டும் என்ற கேள்வியே எழவில்லை எனக்கூறி, மாணவர்களிடம் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கக் கூடாது என்றும், சான்றிகளை 2 வாரங்களில் திரும்ப ஒப்படைக்க வேண்டும்' எனவும் உத்தரவிட்டார்.

மேலும், தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகங்களும் கட்டண நிர்ணய குழு நிர்ணயித்த கட்டணத்தை மட்டுமே வசூலிப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசுக்கும், பல்கலைக்கழக மானிய குழு (யுஜிசி) மற்றும் தேசிய மருத்துவ ஆணையத்திற்கும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார். மேலும் லாபம் தரும் வர்த்தக நிறுவனமாக கல்வி நிலையங்களை நினைக்கக் கூடாது என்றும், கல்வி சமூகத்திற்கு வழங்கும் உன்னதமான சேவை எனவும் நீதிபதி அறிவுறுத்தினார்.

