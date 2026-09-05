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காவல் நிலையங்களில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளின் ஆயுள் என்ன? உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி

காவல் நிலையங்களில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை 18 மாதங்களுக்கு பாதுகாக்க வேண்டும் என ஏற்கெனவே உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2026 at 10:19 AM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் காவல் நிலையங்களில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகள் எவ்வளவு காலத்திற்கு பராமரிக்கப்படும்? என விளக்கி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தமிழ்நாடு டிஜிபி-க்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

ரேசன் அரிசி கடத்துவதற்கு அனுமதிப்பதாகக் கூறி, 15 ஆயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டதாக, சேலம் மாவட்டம், வடக்கு மல்லியக்கரையைச் சேர்ந்த சக்திவேல் என்பவர், சேலம் குடிமைப் பொருள் வழங்கல் குற்றப் புலனாய்வு துறை ஆய்வாளர் ராமராஜன், உதவி ஆய்வாளர்கள் சரவணக்குமார், ராமகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக சேலம் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் புகார் அளித்தார்.

இந்த புகாரின் அடிப்படையில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் உண்மையை வெளிக் கொண்டு வர, புகார்தாரர் சக்திவேல், அவரது தாயின் மொபைல் போன் பதிவுகளையும், சேலம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அலுவலகத்தில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளையும் பாதுகாக்கக் கோரி உதவி ஆய்வாளர் சரவணகுமார் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த வழக்கு, நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன் முன் விசாரணைக்கு வந்த போது, லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை தரப்பில், 15 நாட்களுக்கான கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகள் மட்டுமே பாதுகாப்பாக உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து உதவி ஆய்வாளர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், காவல் நிலையங்களில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை 18 மாதங்களுக்கு பாதுகாக்க வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.

இந்நிலையில், சேலம் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அலுவலகத்தில் 15 நாட்களுக்கான பதிவுகள் மட்டுமே உள்ளதாக தெரிவித்த நிலையில், இது உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு விரோதமானது எனச் சுட்டிக் காட்டப்பட்டது.

இதனையடுத்து, 18 மாதங்களுக்கு பதிலாக, 15 நாட்களுக்கான கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகள் மட்டும் பராமரிக்கப்படுவது ஏன்? என தமிழ்நாடு டிஜிபி-க்கு நீதிபதி வி. லட்சுமி நாராயணன் கேள்வி எழுப்பினார்.

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தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு முழுவதும் காவல் நிலையங்களில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகள் எவ்வளவு காலத்திற்கு பராமரிக்கப்படும் என்பதையும் விளக்கி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என தமிழ்நாடு டிஜிபிக்கு நீதிபதி வி. லட்சுமி நாராயணன் உத்தரவிட்டார். பின்னர் வழக்கு விசாரணையை செப்டம்பர் 10 ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தார்.

TAGGED:

POLICE STATION CCTV CAMERA BACKUP
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
காவல் நிலையங்கள் சிசிடிவி
POLICE STATION CCTV CAMERA ISSUE

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