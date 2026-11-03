மயானத்தில் அடக்கம் செய்ய பணம் வசூலித்தால் கடும் நடவடிக்கை - சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி
குறிப்பிட்ட அந்த மயான நிலத்தை சுவாதீனம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என மாநகராட்சி உதவி பொறியாளருக்கு உத்தரவிட்டதோடு, நிலத்தை சென்னை மாநகராட்சிக்கு மாற்றம் செய்வதற்கு உரிய நடவடிக்கையை 6 மாதங்களுக்குள் முடிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர்.
Published : November 3, 2026 at 11:56 AM IST
சென்னை: சென்னை மாநகராட்சிக்குச் சொந்தமான மயானத்தில் உடல்களை அடக்கம் செய்யும் கிறிஸ்துவ சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்களிடம் பணம் வசூலிக்க முயற்சிப்பவர்களுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சென்னை மாநகராட்சிக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை முகப்பேர் கிராமத்தில் உள்ள 29 கிரவுண்ட் நிலத்தை கடந்த 40 ஆண்டுகளாக கிறிஸ்தவ சமூகத்தினர் மயானமாக பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த தேவநீதி என்பவர், அந்த இடத்தில் உடல்களை அடக்கம் செய்வதற்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை பணம் வசூல் செய்வதாக சென்னை மாநகராட்சி நிர்வாகத்திடம் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த கிறிஸ்தவ சமூகத்தினர் புகார் அளித்தனர்.
இதனையடுத்து இந்த புகார் மீது உத்தரவு பிறப்பிக்கக் கோரி மைக்கேல் பாண்டியன் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது, சம்பந்தப்பட்ட அந்த நிலம் வீட்டு வசதி வாரியத்துக்கு வழங்கப்பட்ட நிலம் என்றும், மீண்டும் அந்த நிலத்தை உள்ளாட்சி அமைப்புக்கே பெயர் மாற்றம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும், நிலம் மாற்றம் செய்யப்பட்ட பிறகு, அதனை மீண்டும் மயானமாக அறிவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் உறுதி அளிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கானது தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது, மயானத்துக்கு பூட்டு போடப்பட்டு, யாரும் உள் நுழைய முடியாத நிலையில் உள்ளதாக மனுதாரர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
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இதையடுத்து இந்த வழக்கில் உத்தரவு பிறப்பித்த நீதிபதிகள், குறிப்பிட்ட அந்த மயான நிலத்தை சுவாதீனம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என மாநகராட்சி உதவி பொறியாளருக்கு உத்தரவிட்டதோடு, நிலத்தை சென்னை மாநகராட்சிக்கு மாற்றம் செய்வதற்கு உரிய நடவடிக்கையை 6 மாதங்களுக்குள் முடிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர்.
மேலும், மயான நிலத்துக்கு எந்த தனி நபரும் உரிமை கோர முடியாது எனவும், கட்டணம் வசூலிக்கவும் யாருக்கும் உரிமையில்லை எனவும் தெரிவித்த நீதிபதிகள், மயானத்தில் உடல்களை அடக்கம் செய்ய எவரேனும் கட்டணம் வசூலிக்க முயற்சித்தால், மாநகராட்சி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர்.