திருவண்ணாமலை கொலை வழக்கு: 9 பேரின் விடுதலையை ரத்து செய்து ஆயுள் தண்டனை விதித்தது உயர் நீதிமன்றம்

சாட்சியங்கள் மற்றும் விசாரணைகளின் அடிப்படையில் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்த நீதிபதிகள், மாவட்ட நீதிமன்றம் பிறப்பித்த விடுதலை உத்தரவை ரத்து செய்தனர்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 18, 2026 at 4:21 PM IST

1 Min Read
சென்னை: கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட 9 பேரை விடுதலை செய்து திருவண்ணாமலை மாவட்ட நீதிமன்ற பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், லிடுதலையான ஒன்பது பேுருக்கும் ஆயுள் தண்டனை விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

திருவண்ணாமலையைச் சேர்ந்தவர் ஏழுமலை. இவர் கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு தனது மகன் ரமேஷை பைக்கில் ஏற்றிக்கொண்டு சென்று கொண்டிருந்தபோது, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ரவிச்சந்திரன், தேவதாஸ், அம்புரோஸ், ரஞ்சன், வெங்கடேசன், மஞ்சுநாதன், கருணாநிதி, சூரியபிரகாஷ் மற்றும் ராமன் ஆகிய 9 பேர் அவர்களை வழிமறித்து, தாங்கள் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தி மற்றும் வீச்சரிவாள் போன்ற ஆயுதங்களைக் கொண்டு இருவரையும் சரமாரியாக தாக்கியுள்ளனர்.

இந்த தாக்குதலில் பலத்த காயமடைந்த ரமேஷ் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். காயமடைந்த ஏழுமலை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இது தொடர்பாக, ஏழுமலை அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், வழக்கு பதிவு செய்த திருவண்ணாமலை காவல்துறை 9 பேரையும் கைது செய்தது.

இந்த வழக்கை விசாரித்த திருவண்ணாமலை மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றம், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக போதுமான ஆதாரங்களை காவல்துறை அளிக்கவில்லை எனக் கூறி, அனைவரையும் 2019ஆம் ஆண்டு விடுதலை செய்து உத்தரவிட்டது.

திருவண்ணாமலை மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து காவல்துறை தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் பி. வேல்முருகன், எம். ஜோதிராமன் அமர்வின் முன்பு இன்று (பிப்.18) விசாரணைக்கு வந்தபோது விடுதலை செய்யப்பட்ட 9 பேரும் நீதிமன்றத்தில ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர்.

அவர்களிடம் மறு விசாரணை நடத்திய நீதிபதிகள், குற்றவாளிகளிடம் தண்டனை குறித்து கேட்டனர். அதற்கு, 9 பேரும் தங்கள் மீது சுமத்தப்பட்டிருப்பது ஒரு பொய் வழக்கு. தங்களுக்கும் கொலைக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என நீதிபதிகளிடம் தெரிவித்தனர்.

அதற்கு நீதிபதிகள் சாட்சியங்கள் மற்றும் விசாரணைகளின் அடிப்படையில் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தனர். மேலும் மாவட்ட நீதிமன்றம் பிறப்பித்த விடுதலை உத்தரவை ரத்து செய்து, அனைவரையும் குற்றவாளிகள் என முடிவு செய்துள்ளதாக தெரிவித்தனர்.

இதனையடுத்து 9 பேருக்கும் ஆயுள் தண்டனையும், தலா 1,000 ரூபாய் அபராதம் விதிப்பதாகவும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர். ஆனால் குற்றவாளிகள் மேல் முறையீடு செய்ய தங்களுக்கு கால அவகாசம் வேண்டுமென நீதிபதிகள் முன்பு கோரிக்கை வைத்தனர். குற்றவாளிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று மேல்முறையீடு செய்ய 90 நாட்களுக்கு தண்டனையை நிறுத்தி வைப்பதாக நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

LIFE SENTENCE
MURDER CASE
திருவண்ணாமலை கொலை வழக்கு
ஆயுள் தண்டனை
THIRUVANNAMALAI MURDER CASE

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

