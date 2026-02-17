ETV Bharat / state

எம்.பி நவாஸ்கனி எதிரான வழக்கு: வருமான வரித்துறைக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ’கெடு’

எம்.பி நவாஸ்கனி கடந்த 2019ஆம் ஆண்டும், 2024ஆம் ஆண்டும் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுக்களை ஒப்பிடுகையில், சொத்துக்கள் அதிகரித்துள்ளதாகவும், அதுகுறித்து வருமான வரித்துறை விசாரணை நடத்தக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

கோப்புப்படம்
சென்னை:ராமநாதபுரம் தொகுதி எம்.பி. நவாஸ்கனிக்கு எதிராக விசாரணை நடத்த உத்தரவிடக் கோரிய வழக்கில் வருமான வரித்துறை பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

ராமநாதபுரம் மக்களவை தொகுதி எம்.பியும், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி உறுப்பினருமான நவாஸ்கனி கடந்த 2019ஆம் ஆண்டும், 2024ஆம் ஆண்டும் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுக்களை ஒப்பிட்டு பார்த்தபோது, அவரது சொத்துகள் அதிகரித்துள்ளது; அத்துடன் அவர் வருமானத்தை மறைத்துள்ளது இதன் மூலம் தெரிய வந்ததாகவும், இதுதொடர்பாக விசாரணை நடத்த வருமான வரித்துறைக்கு உத்தரவிடக் கோரியும், திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த வெங்கடாஜலபதி என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், 'தனியார் நிறுவன இயக்குநர் என்ற முறையில் வரும் வருமானம் தவிர வேறு வருவாய் இல்லை என எம்.பி நவாஸ்கனி தெரிவித்துள்ளார். ஆனால், 20 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் சொத்துக்கள் சேர்த்துள்ளதாகவும், வருமானத்தை மறைத்தது தொடர்பாக புகார் அளித்தும், வருமான வரித்துறை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்பதால், நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்' என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

'ஏற்கெனவே, எம்.பி. நவாஸ்கனி வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்துகள் சேர்த்துள்ளதாக அளித்த புகார் குறித்து சிபிஐ விசாரணை கோரி தாக்கல் செய்த மனு நிலுவையில் உள்ளது' எனவும் மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த மனுவை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வு, இதுகுறித்து ஒரு வாரத்தில் பதிலளிக்கும்படி வருமான வரித்துறைக்கு உத்தரவிட்டு வழக்கை ஒத்திவைத்துள்ளது.

