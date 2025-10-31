ETV Bharat / state

பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் குடியிருப்புகள் கட்ட இடைக்கால தடை; உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!

பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் குடியிருப்புகளை கட்ட தடை கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கில் தமிழ்நாடு அரசு, சி.எம்.டி.ஏ பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

உயர் நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்)
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை ஒட்டி 1400 வீடுகள் கொண்ட குடியிருப்புகளை கட்ட இடைக்கால தடைவிதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் 1,400 வீடுகள் கொண்ட பன்னடுக்கு குடியிருப்பு வளாகம் கட்ட சி.எம்.டி.ஏ அனுமதி அளித்துள்ளதாக சர்ச்சை எழுந்த நிலையில், பல்வேறு கட்சிகள் இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்தன. இதனையடுத்து, தமிழ்நாடு அரசு அளித்த விளக்கத்தில், தமிழ்நாடு வனச்சட்டம், 1882-ன் கீழ் பள்ளிக்கரணை பகுதியில், சுமார் 698 ஹெக்டேர் பரப்பளவு, பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நில காப்புக்காடாக 2007ஆம் அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்த இடத்தில் எவ்விதமான கட்டுமானங்களுக்கும் அனுமதி அளிக்கப்படுவதில்லை. இது வனத்துறைக்கு சொந்தமான பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாகும். ராம்சார் தலம் அமையும் நிலங்கள் இன்னும் புல எண்களுடன் குறிப்பிடப்பட்டு வரையறுக்கப்படாததால், தற்போதைய பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நில காப்புக்காட்டு எல்லைகளுக்கு வெளியே உள்ள தனியார் பட்டா நிலங்களுக்கு மட்டுமே சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்களால் ஒப்புதல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், பன்னடுக்கு குடியிருப்பு வளாகம் கட்ட அனுமதி அளித்த உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரியும், பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை சுற்றி ஒரு கிலோ மீட்டர் சுற்றளவுக்கு எந்த கட்டுமான பணிகளுக்கும் அனுமதி அளிக்கக்கூடாது என்ற கோரிக்கையுடன் அதிமுக வழக்கறிஞர் அணி நிர்வாகி பிரிஸ்நவ் பொதுநல மனுவை தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அதில், 'சுற்றுச்சூழலுக்கு பல்வேறு நன்மைகளை ஏற்படுத்தும் சதுப்பு நிலத்தில் கட்டுமானப் பணிக்கு சட்டவிரோதமாக அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது' என்று குற்றம்சாட்டப்பட்டிருந்தது.

]மத்திய அரசால் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்ட சதுப்பு நிலத்தில் தனது அதிகார எல்லையை மீறி தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது' என்றும் மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: 97 ஏக்கர் பஞ்சமி நிலத்தை மீட்கக் கோரிய மனு: தமிழக அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!

'குப்பைகளை கொட்டுவது, ஐடி நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட கட்டுமானங்களால் ஏற்கெனவே பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது' எனவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்த மனுவை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எம்.எம் ஸ்ரீவஸ்தவா, நீதிபதி அருள் முருகன் அடங்கிய அமர்வு, சதுப்பு நிலத்தில் கட்டிடம் கட்ட இடைக்கால தடைவிதித்து உத்தரவிட்டனர். மேலும், தமிழ்நாடு அரசு, சி.எம்.டி.ஏ இந்த வழக்கில் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர்.

