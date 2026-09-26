நடிகர் ராஜ்கிரணுக்கு முன்ஜாமீன் - திரைப்பட தயாரிப்புக்காக அட்வான்ஸ் பெற்ற வழக்கில் உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
நடிகர் ராஜ்கிரண் திரைப்பட தயாரிப்புக்காக அட்வான்ஸ் பெற்ற வழக்கில், 15 நாட்களுக்கு சம்மந்தப்பட்ட மீஞ்சூர் காவல் நிலையத்தில் ஆஜராக வேண்டும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி நிபந்தனை விதித்துள்ளார்
Published : September 26, 2026 at 2:08 PM IST
சென்னை: திரைப்பட தயாரிப்புக்காக 50 லட்சம் ரூபாய் அட்வான்ஸ் பெற்ற விவகாரத்தில், நடிகர் ராஜ்கிரணுக்கு நிபந்தனை முன்ஜாமீன் வழங்கி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
நடிகரும், இயக்குநருமான ராஜ்கிரண், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில், எனது இயற்பெயர் முகைதீன் அப்துல் காதர். என் ராசாவின் மனசிலே திரைப்படத்தில் நடித்த பிறகு எனது பெயர் திரைத்துறையில் ராஜ்கிரண் என்று மாறியது. திரைத்துறையில் பல ஆண்டுகளாக நடிகராகவும், தயாரிப்பாளராகவும், இயக்குநராகவும், விநியோகஸ்தராகவும் இருந்து வருகிறேன்.
இந்த நிலையில், கடந்த 2022 ஏப்ரல் 19ம் தேதி மீஞ்சூரில் சினிமா தயாரிப்பு நிறுவனம் வைத்திருக்கும் சரவணன் என்பவர் என்னை அணுகி திரைப்படம் தயாரிக்கவுள்ளதாக தெரிவித்து எனக்கு 50 லட்ச ரூபாய் முன்பணமாக தந்தார். ஆனால், படத்தின் தயாரிப்பு பணிகள் தொடங்கவில்லை. ஒரு கட்டத்தில் படத்தின் தயாரிப்புக்காக தந்த 50 லட்சத்தை திரும்பத் தருமாறு என்னிடம் கேட்டார்.
அதற்கு கால அவகாசம் கோரினேன். இந்நிலையில், திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை அணுகிய சரவணன், என் மீது புகார் அளித்தார். அங்கு நடந்த பேச்சுவார்த்தையின் அடிப்படையில் 10 லட்சம் ரூபாயை சரவணனுக்கு 2025 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் கொடுத்தேன். ஆனால், நான் அவரிடம் 40 லட்சத்தை மோசடி செய்துவிட்டதாக என் மீது மீஞ்சூர் காவல்நிலையத்தில் கடந்த 2025 செப்டம்பரில் புகார் அளித்தார். அந்த புகார் மீது நடவடிக்கை எடுக்காததால் வழக்கு பதிவு செய்யக்கோரி பொன்னேரி நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
அந்த மனு மீது பொன்னேரி மாஜிஸ்திரேட் அளித்த உத்தரவின் அடிப்படையில், கடந்த ஆகஸ்ட் 28ம் தேதி என் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இருவருக்கும் இடையே படம் தயாரிப்பு தொடர்பாக 2022இல் ஒப்பந்தம் போடப்பட்ட நிலையில், 4 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
திரைப்பட தயாரிப்பு தொடர்பான ஒப்பந்தம் மற்றும் சிவில் வழக்கிற்கு, கிரிமினல் சாயம் பூசப்பட்டுள்ளது. இரு தரப்பிற்கும் இடையே தொழில் ரீதியான ஒப்பந்த பிரச்சனையை உரிய ஆவணங்களின் அடிப்படையில் தான் இது முடிவுக்கு வரும். திரைப்பட ரசிகர்களுக்கு மிகவும் பரிச்சயமான நான், எங்கும் தப்பி ஓடி விட மாட்டேன். எனவே, இந்த வழக்கின் முன்ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என்று கோரியுள்ளார்.
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இந்த மனு நீதிபதி என்.ரமேஷ் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் ராஜ்கிரணுக்கு முன் ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார். மேலும் ராஜ்கிரண் 15 நாட்களுக்கு சம்மந்தப்பட்ட மீஞ்சூர் காவல் நிலையத்தில் ஆஜராக வேண்டும் என்று நீதிபதி நிபந்தனை விதித்துள்ளார்.