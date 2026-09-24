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சொத்து வரி வழக்கு: சென்னை உள்ளிட்ட 3 மாநகராட்சி ஆணையர்கள் நேரில் ஆஜராக நீதிமன்றம் உத்தரவு

கடந்த ஆண்டு முதல் நிலுவையிலுள்ள சொத்து வரி தொடர்பான வழக்குகளில், மாநகராட்சிகள் சார்பில் வழக்கறிஞர்கள் யாரும் ஆஜராகாததால் சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அதிருப்தி தெரிவித்தனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2026 at 10:36 AM IST

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சென்னை: சொத்து வரி தொடர்பான வழக்குகளில் மாநகராட்சி வழக்கறிஞர்கள் ஆஜராகாததால் சென்னை, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு உள்ளிட்ட மாநகராட்சி ஆணையர்கள் நேரில் ஆஜராக சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு முழுவதும் சொத்து வரி உயர்வு தொடர்பாக பல்வேறு மாநகராட்சிகளுக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்குகள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்து வருகிறது. இந்த வழக்குகளை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், சொத்து வரி ஏன் உயர்த்தப்பட்டது என மாநகராட்சிகள் சார்பில் பதிலளிக்க பலமுறை அவகாசம் வழங்கியது.

ஆனால், கடந்த ஆண்டு முதல் நிலுவையில் உள்ள இந்த வழக்குகளில் மாநகராட்சிகள் சார்பில் வழக்கறிஞர்கள் யாரும் ஆஜராகாததால் சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அதிருப்தி தெரிவித்தனர்.

இதனையடுத்து ஈரோடு மாநகராட்சி ஆணையர் அர்பித்ஜெயின், சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ஜி. எஸ்.சமீரன் செப்டம்பர் 29ஆம் தேதியும், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி ஆணையர் கட்டா ரவி தேஜா செப்டம்பர் 30ஆம் தேதியும் நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராகி சொத்து வரி உயர்வு தொடர்பாக விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

முன்னதாக, நியாயமற்ற சொத்து வரி உயர்வை எதிர்த்து சேலம் மாநகரத்தைச் சேர்ந்த எஸ். சுந்தரேசன் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில் சாரதா கல்லூரி சாலையில் வாடகைக்கு விடப்பட்ட தனது இடத்திற்கு சொத்து வரியை பல மடங்கு உயர்த்தி சேலம் மாநகராட்சி நோட்டீஸ் அனுப்பி இருப்பதாக குறிப்பிட்டிருந்தார். மேலும், ஒவ்வொரு ஆண்டும் சொத்து வரியாக ரூபாய் 1.58 லட்சத்தைச் செலுத்தி வந்ததாகவும், அந்த வரியை பல மடங்கு உயர்த்திய நிலையில் 2024- 2025ஆம் நிதியாண்டிற்கான சொத்து வரியாக ரூபாய் 8.56 செலுத்தியதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

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இந்த மனுவானது செப்டம்பர் 17 அன்று விசாரணைக்கு வந்தபோது, இதுகுறித்து தமிழ்நாடு நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறைச் செயலாளர் மற்றும் சேலம் மாநகராட்சி ஆணையாளர் ஆகியோர் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை நான்கு வாரங்களுக்கு நீதிபதிகள் ஒத்தி வைத்துள்ளனர்.

இதனிடையே தற்போது சென்னை, கோவை மற்றும் ஈரோடு உள்ளிட்ட மாநகராட்சி ஆணையர்களையும் சொத்து வரி விவகாரத்தில் நேரில் ஆஜராக உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது.

TAGGED:

MADRAS HIGH COURT
சொத்து வரி வழக்கு
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
PROPERTY TAX CASE

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