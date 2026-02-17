லைகா நிறுவன வழக்கு: நடிகர் விஷால் மனு தள்ளுபடி
லைகா நிறுவனம் கடன் தொடர்பான வழக்கில் அந்த நிறுவனத்திடம் நடிகர் விஷால், பெற்ற கடனை வட்டியுடன் செலுத்த வேண்டுமென்ற தனி நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு நீதிபதிகள் இடைக்கால தடை விதித்தனர்.
Published : February 17, 2026 at 3:10 PM IST
சென்னை: லைகா நிறுவனம் கடன் விவகாரத்தில் நடிகர் விஷாலுக்கு ஏற்கனவே கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டதால் 10 கோடி ரூபாயை நீதிமன்றத்தில் உடனடியாக செலுத்த வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
பிரபல திரைப்பட தயாரிப்பு நிறுவனமான லைகா நிறுவனத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய 21 கோடியே 29 லட்சம் ரூபாயை 30 சதவீத வட்டியுடன் திருப்பிக் கொடுக்கும் படி நடிகர் விஷால் தரப்புக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்ற தனி நீதிபதி பி.டி ஆஷா உத்தரவிட்டிருந்தார்.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து நடிகர் விஷால் தாக்கல் செய்த மேல் முறையீட்டு வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், லைகா நிறுவனத்திடம் பெற்ற கடனை வட்டியுடன் செலுத்த வேண்டுமென்ற தனி நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்தனர். மேலும், 10 கோடி ரூபாயை நீதிமன்றத்தில் வைப்பாக செலுத்த வேண்டும் என நடிகர் விஷாலுக்கும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
இந்த நிலையில், நீதிமன்ற உத்தரவின்படி 10 கோடி ரூபாய் பணத்தை உடனே வைப்பாக செலுத்த முடியாததால், பணத்தை செலுத்த குறைந்தது 6 வார கால அவகாசம் வழங்கக் கோரி, நடிகர் விஷால் தரப்பில் புதிதாக மீண்டும் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனு நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன் மற்றும் குமரேஷ் பாபு அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, நடிகர் விஷால் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ஏ.கே.ஸ்ரீராம், விஷாலின் வங்கிக் கணக்குகள் தற்காலிகமாக முடக்கப்பட்டுள்ளதால், பணத்தை திரட்ட அவகாசம் தேவைப்படும் எனவும், அதன் காரணமாக 10 கோடி ரூபாய் பணத்தை வைப்பாக செலுத்த 6 வார கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார்.
இதனை ஏற்க மறுத்த நீதிபதிகள், அவகாசம் கேட்டு மனுத் தாக்கல் செய்து ஏற்கனவே எட்டு வாரங்கள் கடந்து விட்டதால், தொடர்ந்து அவகாசம் வழங்க முடியாது எனக் கூறி, விஷாலின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.
நீதிமன்ற உத்தரவையடுத்து 10 கோடி ரூபாயை உடனடியாக நீதிமன்றத்தில் செலுத்த வேண்டிய நிலைக்கு நடிகர் விஷால் தள்ளப்பட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.