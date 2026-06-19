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கோவை மாநகராட்சியில் 54 இளநிலை உதவியாளர்கள் பணி நியமனம் ரத்து - நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

கருணை அடிப்படையில் 2016 -ம் ஆண்டு தூய்மைப் பணியாளராக நியமிக்கப்பட்ட ஈஸ்வரி உள்ளிட்டோர் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 19, 2026 at 8:11 PM IST

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சென்னை: கோவை மாநகராட்சியில் முறைகேடாக பணி நியமனம் செய்யப்பட்ட 54 இளநிலை உதவியாளர்களை பணி நீக்கம் செய்ய தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் எஸ் பி வேலுமணி உள்ளாட்சி துறை அமைச்சராக இருந்தபோது கோவை மாநகராட்சியில் 69 இளநிலை உதவியாளர்கள் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்பட்டன. இப்பணிக்கு 654 பேர் விண்ணப்பித்த நிலையில், 440 பேர் நேர்முகத் தேர்வுக்கும், சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்கும் அழைக்கப்பட்டு, 54 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டு நியமிக்கப்பட்டனர்.

இந்த நியமனங்களை ரத்து செய்யக் கோரியும், தனக்கு முன்னுரிமை வழங்கக் கோரியும் கருணை அடிப்படையில் 2016 -ம் ஆண்டு தூய்மைப் பணியாளராக நியமிக்கப்பட்ட ஈஸ்வரி உள்ளிட்டோர் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தனர்.

வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி, தேர்வு நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்காத நிலையில், பணிநியமனங்களை ஏதிர்த்து வழக்கு தொடர மனுதாரர்களுக்கு உரிமை இல்லை என்று கூறி, வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.

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இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, ஈஸ்வரி உள்ளிட்ட 11 பேர் உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தனர். அதில், 'உரிய தகுதி இருந்தும், முறையாக விளம்பரங்கள் செய்யப்படாததால், இளநிலை உதவியாளர் பணிக்கான தேர்வு நடைமுறைகளில் தங்களால் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றும், அப்போதைய உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சராக இருந்த வேலுமணியின் செல்வாக்கு காரணமாக விதிகளையும், இடஒதுக்கீட்டு நடைமுறையையும் பின்பற்றாமல் ஒரே நாளில் 54 பேர் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளதால் அவர்கள் நியமனத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும்' எனவும் குறிப்பிட்டிருந்தனர்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம், என்.செந்தில்குமார் அமர்வு, தமிழக அரசு தேர்வாணையம் மூலமாகவோ அல்லது மற்ற தேர்வு நடைமுறைகளோ பின்பற்றபடாமல் உள்ளாட்சி துறையில் 54 பணி நியமனங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

நேர்மையாக இல்லாமல் புறவாசல் வழியாக இந்த பணி நியமனங்கள் நடைபெற்றுள்ளதால் கோவை மாநகராட்சியில் 54 இளநிலை உதவியாளர்களை பணி நீக்கம் செய்ய உத்தரவிட்டனர்.

மேலும் முறைகேடான பணி நியமனங்களுக்கு உடந்தையாக இருந்த அதிகாரிகள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்; காலியான பணியிடங்களுக்கு தகுதியான நபர்களை மட்டுமே தேர்வு செய்ய வேண்டும் எனவும் நீதிபதிகள் தங்களது உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

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