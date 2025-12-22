ETV Bharat / state

கோயில் நிலத்தில் ஊராட்சி மன்ற அலுவலக கட்டடம் கட்டும் பணிகளுக்கு இடைக்கால தடை

புதுப்பாளையம் ஊராட்சி மன்ற அலுவலக கட்டடம் கட்டும் பணிகளை தொடரக் கூடாது என உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

(ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 22, 2025 at 2:58 PM IST

சென்னை: திருவண்ணமலை மாவட்டத்தில் உள்ள கோயில் நிலத்தில், ஊராட்சி மன்ற அலுவலக கட்டடம் கட்டும் பணிகளுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த டி. சுகுமார் என்பவர, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவில், ‘ஆரணி வட்டத்தில் உள்ள புதுப்பாளையம் கிராமத்தில் அருள்மிகு அமிர்தவள்ளி அம்மன் உடணுறை ஆதீஸ்வரர் கோயில் அமைந்துள்ளது. இந்த கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலம் மற்றும் புறம்போக்கு நிலத்தைச் சேர்த்து, புதுப்பாளையம் ஊராட்சி மன்றத்திற்கான புதிய அலுவலக கட்டடம் கட்டுவதற்கான பணிகளை ஊராட்சி மன்ற செயலாளர் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

ஊராட்சி மன்ற அலுவலக கட்டடம் கோயிலின் அருகில் கட்டப்படுவதால், கோயிலுக்குள் சென்று வருவது, புனரமைப்பு மேற்கொள்வது மற்றும் திருவிழா காலங்களில் இடையூறு ஏற்படும். கூட்டம் நெரிசலால் பக்தர்களும், பொதுமக்களும் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, கோயில் நிலத்தில் ஊராட்சி மன்றத்திற்கு புதிய அலுவலகக் கட்டடம் கட்டும் பணிக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க வேண்டும்’ என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த வழக்கு, உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி வி. லட்சுமி நாராயணன் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் டி. சுகுமார் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், கோயில் நிலத்தில் கோயிலுக்கு அருகில் ஊராட்சி மன்ற அலுவலகம் கட்டப்படுவதை எதிர்த்து, ஊர் பொதுமக்கள் ஒன்று திரண்டு ஊராட்சி செயலாளர் முதல் மாவட்ட ஆட்சியர் வரை பல முறை புகார்கள் அளித்து உள்ளனர். ஆனால், அவர்கள் அளித்த புகார்கள் மீது இதுவரை நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று வாதிட்டார்.

இதையடுத்து இந்த வழக்கில் உத்தரவிட்ட நீதிபதி வி. லட்சுமி நாராயணன், புதுப்பாளையம் ஊராட்சி மன்ற அலுவலக கட்டடம் கட்டும் பணிகளை தொடரக் கூடாது. தற்போதுள்ள நிலையே தொடர வேண்டும் என உத்தரவிட்டு வழக்கின் விசாரணையை 2026 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 2-ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்தார்.

