குண்டாஸ் விவகாரம்: அருண் ஐபிஎஸ் நேரில் ஆஜராக நீதிமன்றம் உத்தரவு
குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் அடைக்க உத்தரவு பிறப்பித்த அதிகாரி யார்? என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள், கொடூரமான இந்த உத்தரவு, நீதிமன்றத்துக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும் தெரிவித்தனர்.
Published : May 20, 2026 at 4:52 PM IST
சென்னை: கட்டுமான நிறுவன உரிமையாளரை குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் சிறையில் அடைத்த சென்னை மாநகர காவல்துறை முன்னாள் ஆணையர் அருண் நேரில் ஆஜராக சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை கொளத்தூர் ராமதாஸ் நகரில் தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதாவின் சகோதரர் எல்.கே.சுதீஷின் மனைவி பூர்ணஜோதிக்கு சொந்தமான 2 ஏக்கர் 10 சென்ட் நிலத்தில் 234 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை கட்டி, அதில் 78 குடியிருப்புகளை சுதீஷ் மற்றும் பூர்ணஜோதிக்கு தருவதாக தனியார் கட்டுமான நிறுவன உரிமையாளர் சந்தோஷ் ஷர்மா ஒப்பந்தம் செய்திருந்தார்.
அந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில், சுதீஷ் மற்றும் அவரது மனைவிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 78 குடியிருப்புகளை போலி கையெழுத்திட்டு, சந்தோஷ் சர்மாவே ரூ.43 கோடிக்கு விற்பனை செய்ததாக புகார் அளிக்கப்பட்டது. இந்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, கைது செய்யப்பட்ட சந்தோஷ் சர்மா ஜாமீனில் விடுதலையான நிலையில், வாங்கிய குடியிருப்புகளை ஒப்படைக்காமல் ஏமாற்றி விட்டதாக, 2025ஆம் ஆண்டு வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டார்.
இதையடுத்து அவரை குண்டர் சட்டத்தில் அடைக்க சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் 2025 செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதி உத்தரவிட்டார். இந்த உத்தரவை எதிர்த்து சந்தோஷ் சர்மாவின் மகள் வர்ஷா சர்மா சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஆட்கொணர்வு மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அதில், ‘2019-2023-ல் நடந்த சம்பவம் தொடர்பாக 2025-ல் 2 ஆண்டுகள் தாமதமாக குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். ஒரே குற்ற சம்பவத்துக்கு கைதாகி ஜாமீனில் விடுதலை ஆன நிலையில், அதே குற்றச்சாட்டுக்கு மேலும் இரு வழக்குகளை பதிவு செய்து குண்டர் சட்டத்தில் அடைக்கப்பட்டது சட்டவிரோதம்’ என குறிப்பிட்டிருந்தார். இந்த வழக்கு விசாரணைக்காக ஜூன் மாதத்துக்கு தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், தனது மகள் வர்ஷா சர்மாவின் உடல்நிலை பாதிப்பு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதால், மகளை கவனித்து கொள்ள தனது கணவருக்கு 4 வாரம் ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என சந்தோஷ் சர்மாவின் மனைவி கல்பனா சர்மா இடைக்கால கோரிக்கை மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனு நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், வி.லட்சுமி நாராயணன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் அடைக்க உத்தரவு பிறப்பித்த அதிகாரி யார்? என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள், கொடூரமான இந்த உத்தரவு, நீதிமன்றத்துக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும் தெரிவித்தனர்.
பின்னர் நீதிபதிகள், குண்டர் சட்டத்தில் அடைக்க உத்தரவு பிறப்பித்த சென்னை மாநகர முன்னாள் காவல் ஆணையரும், மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரியுமான அருண், அடுத்த வாரம் நேரில் ஆஜராக உத்தரவிட்டு வழக்கின் விசாரணையை தள்ளிவைத்தனர்.