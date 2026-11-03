சத்தியமங்கலம் புலிகள் சரணாலய பகுதியில் உள்ள 87 ரிசார்ட்டுகளை உடனடியாக மூட உத்தரவு
மேலும் அப்பகுதியில் மூடப்பட்ட சில ரிசார்ட்டுகள் மீண்டும் செயல்பட்டு வருவதாக புகார் எழுந்த நிலையில், உரிய உரிமங்களும், அனுமதிகளும் இல்லாமல் செயல்படும் இந்த ரிசார்ட்டுகளை சீல் வைக்க நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
Published : November 3, 2026 at 3:38 PM IST
சென்னை: சத்தியமங்கலம் புலிகள் சரணாலய பகுதியில் அனுமதியின்றி சட்டவிரோதமாக செயல்பட்டு வரும் 87 ரிசார்ட்டுகளை உடனடியாக மூட சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் புலிகள் சரணாலய பகுதியில், தேசிய வன விலங்குகள் வாரியம், மலைப்பகுதி பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் ஒப்புதல் இல்லாமல் ரிசார்ட்டுகள் செயல்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் மலைப்பகுதி சுற்றுச்சூழல் பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி, கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த ஒலி விழிப்புணர்வு இயக்கத்தின் நிறுவனர் கற்பகம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் என். சதீஷ்குமார், ஜி.கே. முத்துகுமார் அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் தரப்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், சத்தியமங்கலம் புலிகள் சரணாலயம் பகுதியில் 87 ரிசார்ட்டுகள் உள்ளன. அதில் எந்த ரிசார்ட்டுக்கும் உரிய அனுமதி இல்லை. அதனை வணிக நடவடிக்கைக்காக பயன்படுத்த மலைப்பகுதி பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் ஒப்புதல் பெற்றதற்கான எந்த ஆதாரங்களும் இல்லை என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனையடுத்து, சட்டவிரோதமாக செயல்படும் 87 ரிசார்ட்களையும் உடனடியாக மூட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அடுத்தக்கட்டமாக இந்த கட்டுமானங்களை இடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். மேலும், ஏற்கனவே மூடப்பட்ட சில ரிசார்ட்டுகள் மீண்டும் செயல்பட்டு வருவதாக மனுதாரர் தரப்பில் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டது.
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இது குறித்து உரிய உரிமங்களும், அனுமதிகளும் இல்லாமல் செயல்படும் இந்த ரிசார்ட்டுகளை சீல் வைக்க நடவடிக்கை எடுக்கும்படி, நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். மேலும் இது தொடர்பாக எடுத்த நடவடிக்கைகள் குறித்து நவம்பர் 27-ஆம் தேதிக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு, விசாரணையை அன்றைய தினத்துக்கு தள்ளி வைத்தனர்.