ஶ்ரீதர் வேம்பு விவாகரத்து வழக்கு சிக்கலாகி கொண்டே இருக்கிறது: நீதிபதி

ஶ்ரீதர் வேம்பு விவாகரத்து வழக்கு சிக்கலாகி கொண்டே இருக்கிறது: நீதிபதி
இந்த வழக்கை நீண்டகாலம் நிலுவையில் வைத்தருக்க முடியாது என தெரிவித்த நீதிபதி, விசாரணையை ஏப்ரல் 21 ஆம் தேதி ஒத்திவைத்தார்.
Published : April 1, 2026 at 2:56 PM IST
சென்னை: பிரபல தொழிலதிபர் ஸ்ரீதர் வேம்புவின் மனைவி பிரமிளா தொடர்ந்த விவாகரத்து வழக்கு சிக்கலாகி கொண்டே வருவதாக சென்னை உயர் நீதிமன்றம் நீதிபதி கூறினார்.
பிரபல தொழிலதிபர் ஸ்ரீதர் வேம்புவின் மனைவி பிரமிளா சீனிவாசன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், "கடந்த 1993 ஆம் ஆண்டு ஸ்ரீதர் வேம்புவை திருமணம் செய்து கொண்டேன். 2019 ஆம் ஆண்டு ஸ்ரீதர் வேம்பு இந்தியா திரும்பியதையடுத்து, 2021-ல் விவாகரத்து கோரி, கலிபோர்னியா நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். மேலும், ஸ்ரீதர் வேம்பு என்னையும், மாற்றுத்திறனாளியான எனது மகனையும் கைவிட்டு விட்டு இந்தியா சென்றுள்ளார்.
'இந்நிலையில், கலிபோர்னியா நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள விவாகரத்து வழக்கில், தமிழகத்தில் உள்ள ஶ்ரீதர் வேம்பு, அவரது நிறுவன அதிகாரியும், சகோதரியுமான ராதா வேம்பு உள்ளிட்ட 10 பேரின் ஆவணங்கள் மற்றும் சாட்சியங்களையும் நீதிமன்றம் தனித்தனியாக கேட்டுள்ளது.
எனவே, திருநெல்வேலியில் வசித்து வரும் ஶ்ரீதர் வேம்பு, வேளச்சேரி, காஞ்சிபுரம் மற்றும் செங்கல்பட்டில் வசித்து வரும் அவருடைய உறவினர்கள், அவரது சோஹோ (Zoho) நிறுவனத்தின் முக்கிய பிரதிநிதிகள் ஆகியோரின் சாட்சியங்களை பதிவு செய்து, கலிபோர்னியா நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்பி வைக்க ஏதுவாக உயர்நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அல்லது வழக்கறிஞர் ஆணையரை (சிவில் வழக்குகளில் நீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்படும் வழக்கறிஞர்) நியமிக்க வேண்டும்' என தனது மனுவில் பிளமிளா சீனிவாசன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி ஏ.டி. மரியா கிளாடி முன்பு கடந்த முறை விசாரணைக்கு வந்த போது, ஶ்ரீதர் வேம்பு உள்ளிட்டோர் தரப்பில் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டிருந்தார். தற்போது, இந்த வழக்கு இன்று மீட்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, ஆவணங்களை சேகரிப்பது மற்றும் ஆணையரை நியமிப்பதை எதிர்த்து ஶ்ரீதர் வேம்புவின் சகோதரி மற்றும் நிறுவனம் உள்ளிட்ட 3 பேரின் தரப்பில், பிரமிளாவின் மனுவை நிராகரிக்கக் கோரி மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி மரியா கிளாடி, "வழக்கறிஞர் ஆணையரை நியமிக்கக் கூடாது என வழக்கு தொடரக் காரணம் என்ன? இந்த வழக்கு ஒவ்வொரு முறையும் சிக்கலாகி வருகிறது. சட்டரீதியாக முடிக்க வழிகள் இருந்தும், யாரும் ஒத்துழைப்பு அளிக்கவில்லை. ஶ்ரீதர் வேம்பு ஏற்கனவே பதில் மனு தாக்கல் செய்துவிட்டதால், அவரது சகோதரி மற்றும் நிறுவனங்கள் சார்பில் பதில் மனுவை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். நீண்டகாலம் இந்த வழக்கை நிலுவையில் வைத்திருக்க முடியாது" எனத் தெரிவித்தார்.
பின்னர், வழக்கு விசாரணையை ஏப்ரல் 21 ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி ஒத்திவைத்தார்.