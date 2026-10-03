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சிறுமியின் ஆபாச வீடியோக்களை நீக்க முடியாவிட்டால், அந்த தளத்தையே முழுமையாக முடக்கவும் - நீதிமன்றம் அதிரடி

குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு ஜாமீன் மறுக்கப்பட்ட நிலையில், ஒரே நாளில் என்ன மாற்றம் ஏற்பட்டு, திருவொற்றியூர் நடுவர் நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கியது என நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2026 at 5:22 PM IST

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சென்னை: ஆசை வார்த்தைகளை நம்பி ஏமாந்த சிறுமியின் ஆபாச வீடியோக்களை சமூக வலைத்தளங்களில் இருந்து நீக்க முடியாவிட்டால், அந்த தளத்தையே முழுமையாக முடக்க வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

திருவெற்றியூரை சேர்ந்த சிறுமியுடன் பழகிய அவரது ஆண் நண்பர், அவரை நம்ப வைத்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளார். அதுமட்டுமின்றி சிறுமியுடன் இருக்கும் போது அந்த ஆண் நண்பரின் 2 நண்பர்கள் வீடியோ எடுத்து, ஆபாச இணையதளத்தில் பதிவேற்றமும் செய்துள்ளனர்.

இது தொடர்பாக சிறுமியின் தந்தை அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், திருவொற்றியூர் காவல் துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். ஆனால், போக்சோ பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு செய்யாமல், பெண்ணை ஏமாற்றியாக வழக்குப் பதிவு செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

அந்த புகாரின் அடிப்படையில் ஜூன் 2 ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்ட குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் ஜாமீன் கேட்டு, ஜூன் 4 ஆம் தேதி திருவொற்றியூர் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். அந்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட நிலையில், மீண்டும் ஜாமீன் கேட்டு அன்றைய தினமே நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்தார். மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம் உடனடியாக ஜாமீன் வழங்கியது.

இதனால், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் குடும்பத்தினர் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க காவல்துறைக்கு உத்தரவிடக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன் முன்பு கடந்த முறை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, “சிறுமியை நம்ப வைத்து ஏமாற்றியதுடன், வீடியோ எடுத்து 41 ஆபாச தளங்களில் பதிவேற்றியுள்ளார். இது சிறுமியின் எதிர்காலத்தை பாதிக்கும் என்பதால், வீடியோக்களை உடனே நீக்க வேண்டும். நீக்கப்பட்ட வீடியோக்கள் வேறு தளங்களில் வெளியாகாமலும் தடுக்க வேண்டும்” என காவல் துறைக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

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மேலும், “குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு முதலில் ஜாமீன் மறுக்கப்பட்ட நிலையில், ஒரே நாளில் என்ன மாற்றம் ஏற்பட்டதால் ஜூன் 5ம் தேதி திருவொற்றியூர் நடுவர் நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கியது. ஜாமீன் வழங்கி 4 மாதம் கடந்தும் உத்தரவு நகலை பதிவேற்றம் செய்யாமல், காவல் துறைக்கும் வழங்காமல் இருந்தது ஏன்? என நடுவர் நீதிமன்றம் பதிலளிக்க வேண்டும்.

ஒரே நாளில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் ஜாமீன் மனுக்கள் அடுத்தடுத்து விசாரிக்கப்பட்டது ஏன்? முதல் தகவல் அறிக்கையில் கடுமையான குற்றச்சாட்டுக்களை காவல் துறை குறிப்பிட்டிருந்தும், ஏன் அதற்கான சட்டப்பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு செய்யவில்லை என காவல்துறை பதிலளிக்க வேண்டும்” என்றார்.

இந்த வழக்கில் காவல் துறை தாக்கல் செய்த அறிக்கையில், 41 தளங்களில் இருந்த வீடியோக்களில் 25-ல் இருந்து முழுவதுமாக நீக்கப்பட்டது எனவும், 17 தளங்களில் இருந்து நீக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகவும் தெரிவித்திருந்தது.

இதையடுத்து இன்று மீண்டும் வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, குறிப்பிட்ட 17 தளங்களில் இருந்து வீடியோவை நீக்க முடியாவிட்டால், அந்த தளத்தையே முடக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டு, விசாரணையை அக்.5 ஆம் தேதி ஒத்திவைத்தார்.

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