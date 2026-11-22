ஜெம் வீரமணியின் ஓட்டுநர் பார்த்திபன் ஜாமீன் கோரிய வழக்கு: காவல்துறை பதிலளிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு
கடந்த அக்டோபர் 5ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டதாகவும், தனக்கும் இந்த வழக்கிற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. எனவே, தனக்கு ஜாமீன் வழங்க வேண்டும்’ எனவும் கோரியிருந்தார்.
Published : November 22, 2026 at 7:45 AM IST
சென்னை: ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி தொடர்பான போக்சோ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள ஓட்டுநர் பார்த்திபன் ஜாமீன் கோரிய மனுவிற்கு காவல்துறை பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக, ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணிக்கு எதிராக இதுவரை 9 போக்சோ வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அதில் ஒரு வழக்கில் வீரமணி மற்றும் அவரது ஓட்டுநர்கள் பார்த்திபன், பாபு ஆகிய மூன்று பேருக்கு எதிராக, சிறப்பு புலனாய்வு குழு சுமார் 500 பக்கங்கள் கொண்ட குற்றபத்திரிகையை தாக்கல் செய்தது. இதில் 86 ஆவணங்களும், 41 சாட்சிகளும் உள்ளன.
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தற்போது இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட பார்த்திபன் நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் உள்ளார். இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் ஜாமீன் கோரி பார்த்திபன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளார்.
அதில், 'கடந்த அக்டோபர் 5ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டதாகவும், தனக்கும் இந்த வழக்கிற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. எனவே, தனக்கு ஜாமீன் வழங்க வேண்டும்’ எனவும் கோரியிருந்தார்.
இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி என். ரமேஷ் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, மனுவிற்கு சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு (SIT) / காவல்துறை பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு, விசாரணையை நவம்பர் 24ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தார்.