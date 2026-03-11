ஶ்ரீதர் வேம்பு விவாகரத்து வழக்கு: உயர்நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு
விவாகரத்து வழக்கில் சாட்சிகளிடம் ஆவணங்களை சேகரிக்க மத்திய சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை அமைச்சகம் மட்டுமே உத்தரவிட முடியும். நீதிமன்றம் உத்தரவிட முடியாது என ஶ்ரீதர் வேம்பு தரப்பு நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : March 11, 2026 at 7:08 PM IST
சென்னை: விவாகரத்து வழக்கு நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ளதால், ஜோஹோ நிறுவனத்தின் முதன்மை செயல் அதிகாரி ஶ்ரீதர் வேம்பு உள்ளிட்டோர் 3 வாரங்களில் பதிலளிக்க வேண்டும் என உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
பிரபல தொழிலதிபர் மற்றும் ஜோஹோ நிறுவனத்தின் முதன்மை செயல் அதிகாரியாக உள்ளார் ஸ்ரீதர் வேம்பு. இவரது மனைவி பிரமிளா சீனிவாசன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்திருந்த மனுவில், "கடந்த 1993-ம் ஆண்டு ஸ்ரீதர் வேம்புவை திருமணம் செய்தேன். இருவரும் சுமார் 30 ஆண்டுகள் கலிபோர்னியாவில் மகிழ்ச்சியாக வசித்து வந்தோம்.
இந்நிலையில், 2019-ம் ஆண்டு ஸ்ரீதர் வேம்பு இந்தியா திரும்பியதை அடுத்து 2021-ல் விவாகரத்து கோரி கலிபோர்னியா நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். ஸ்ரீதர் வேம்பு என்னையும், மாற்றுத்திறனாளியான எனது மகனையும் கைவிட்டு விட்டு இந்தியா சென்றுள்ளார்.
கலிபோர்னியா நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள விவாகரத்து வழக்கில், தமிழகத்தில் உள்ள ஶ்ரீதர் வேம்பு, ஜோஹோ நிறுவன அதிகாரி ராதா வேம்பு உள்ளிட்ட 10 பேரின் ஆவணங்கள் மற்றும் சாட்சியங்களை தனித்தனியாக நீதிமன்றம் கேட்டுள்ளது.
அதனால், திருநெல்வேலியில் வசித்து வரும் ஶ்ரீதர் வேம்பு, வேளச்சேரி, காஞ்சிபுரம் மற்றும் செங்கல்பட்டில் வசித்து வரும் அவருடைய உறவினர்கள் மற்றும் ஜோஹோ நிறுவனத்தின் முக்கிய பிரதிநிதிகளின் சாட்சியங்களை பதிவு செய்து கலிபோர்னியா நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்பி வைக்க ஓய்வு பெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி அல்லது வழக்கறிஞர் ஆணையரை நியமிக்க வேண்டும்" என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி ஏ.டி. மரியா கிளாடி முன்பு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, செங்கல்பட்டு மற்றும் சென்னை மாவட்ட நீதிமன்றங்களில் ஆவணங்களைப் பதிவு செய்ய உத்தரவிட்டது யார்? சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு நிலுவையில் இருப்பது ஏன்? விசாரணை நடத்த மனுத் தாக்கல் செய்தது யார்? என பிரிமிளா சீனிவாசன் தரப்பு வழக்கறிஞரிடம் சரமாரியாக கேள்வியெழுப்பினார்.
அதற்கு பிரமிளா சீனிவாசன் தரப்பில், "அமெரிக்காவில் வசித்து வரும் பிரமிளா தமிழகத்தில் உள்ள சாட்சிகளிடம் நேரடியாக ஆவணங்களை திரட்ட முடியாது என்பதால், ஆணையர் மூலமாக திரட்ட உத்தரவிட வேண்டும் என இந்த வழக்கு தொடரப்பட்டது. விவாகரத்து தொடர்பாக கலிபோர்னியா நீதிமன்ற விசாரணையின் ஒரு பகுதி தான் இந்த வழக்கு, மாறுபட்டது இல்லை.
கடந்த 2025-ல் விவாகரத்து வழக்கு தொடர்ந்த போது, மத்திய சட்டம் மற்றும் நீதித்துறைக்கு கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டது. கோரிக்கையை ஏற்ற மத்திய அரசு, ஶ்ரீதர் வேம்பு அவரது சகோதரி உள்ளிட்ட 3 பேரிடம் விசாரணை நடத்த உயர் நீதிமன்ற பதிவுத் துறைக்கு உத்தரவிட்டது. அதன்படி, ஶ்ரீதர் வேம்பு, அவரது சகோதரி உள்ளிட்ட 3 பேரிடம் ஆவணங்களை சேகரிக்க செங்கல்பட்டு நீதிமன்றம், சென்னை மாவட்ட நீதிமன்றத்துக்கு பதிவுத் துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதுவரை இரண்டு முறை விசாரணைக்கு வந்த போதும், ஶ்ரீதர் வேம்பு பதிலளிக்கவில்லை" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதற்கு ஶ்ரீதர் வேம்பு தரப்பில், "வரும் மார்ச் 27-ம் தேதி செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணைக்கு வருகிறது. 3 பேரை தவிர மற்றவர்களுக்கு விவாகரத்து வழக்கில் எந்த தொடர்பும் இல்லை. ஆவணங்களை சேகரிக்க மத்திய சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை மூலமாக மட்டுமே நடவடிக்கை மேற்கொள்ள முடியும். இதற்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட முடியாது" எனத் தெரிவித்தார்.
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, "விவாகரத்து வழக்கு நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ளது. அதனால், ஶ்ரீதர் வேம்பு உள்ளிட்டவர்கள் 3 வாரங்களில் பதிலளிக்க வேண்டும்" என உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஏப்ரல் 1-ம் தேதி ஒத்திவைத்தார்.