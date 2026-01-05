அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி அமலாக்கத்துறை விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராக உத்தரவு!
அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி அமலாக்கத்துறை விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்கலாம்; அதில் எந்த தவறும் இல்லை என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : January 5, 2026 at 2:40 PM IST
சென்னை: சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றம் தொடர்பாக அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி அமலாக்கத்துறை முன்பு நேரில் ஆஜராகி தனது விளக்கத்தை அளிக்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த 2006 - 2011 காலக்கட்டத்தில் வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சராக இருந்த ஐ.பெரியசாமி, வருமானத்துக்கு அதிகமாக ரூ.2 கோடியே 1 லட்சத்து 35 ஆயிரம் அளவுக்கு சொத்து சேர்த்ததாக கூறி லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறை 2013-ம் ஆண்டு வழக்கு பதிவு செய்தது. மேலும், இந்த வழக்கில் ஐ.பெரியசாமியின் மனைவி சுசீலா, மகன்கள் செந்தில்குமார், பிரபு ஆகியோர் மீதும் குற்றம்சாட்டப்பட்டது. ஆனால், காவல்துறை தாக்கல் செய்த குற்றப்பத்திரிகையில் போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லை எனக்கூறி, இந்த வழக்கிலிருந்து அனைவரையும் விடுவித்து திண்டுக்கல் சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனுவை தாக்கல் செய்தனர். அதை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், திண்டுக்கல் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை கடந்த 2025 ஏப்ரல் 28ம் தேதி ரத்து செய்தது. இதனை எதிர்த்து ஐ.பெரியசாமி தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம், உயர் நீதிமன்ற விசாரணைக்கு தடை விதித்தது.
இந்நிலையில், சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற தடை சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்த அமலாக்கத்துறை, அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி, அவரது மகனும், பழனி தொகுதி திமுக எம்எல்ஏவுமான செந்தில்குமார், மகள் இந்திரா உள்ளிட்டோரின் வீடுகள் மற்றும் அலுவலகங்களில் கடந்த 2024-ம் ஆண்டு சோதனை நடத்தியது.
இந்த சோதனையில் சொத்து ஆவணங்கள், முதலீடு விவரங்கள், வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் போன்றவற்றை கைப்பற்றிய அமலாக்கத்துறை, சொத்துக்களை முடக்கம் செய்வது தொடர்பாக விளக்கம் கேட்டு, ஐ.பெரியசாமி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியது. இந்த நோட்டீஸை எதிர்த்தும், அமலாக்கத்துறை விசாரணையை எதிர்த்தும் ஐ.பெரியசாமி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனுவை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், அமலாக்கத்துறை பதிலளிக்க உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கானது, தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில், “அரசியல் காரணங்களுக்காகவே இந்த வழக்கு போடப்பட்டுள்ளது என்றும், 2013ஆம் ஆண்டு போடப்பட்ட வழக்கில்தான் தற்போது அமலாக்கத்துறை கேட்கிறது” என தெரிவிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், “மீண்டும் வழக்கை விசாரிக்க வேண்டும் என்ற உயர்நீதிமன்ற விசாரணைக்கு மட்டுமே உச்சநீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது. அமலாக்கத்துறை விசாரணை செய்வதில் எந்த தவறும் இல்லை. அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி, அமலாக்கத்துறை விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்கலாம். அதில் எந்த தவறும் இல்லை” என உத்தரவிட்டு, வழக்கை தள்ளுபடி செய்தனர்.