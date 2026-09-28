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திமுக பிரமுகர் பி.டி அரசகுமார் மீதான 'குண்டர்' சட்டம் ரத்து

தொடர் குற்றத்தில் ஈடுபடுபவர்களை மட்டுமே குண்டர் சட்டத்தில் அடைக்க முடியும் என்ற விதிக்கு எதிராக போடப்பட்ட தடுப்பு காவல் கைதை ரத்து செய்ய வேண்டும் என நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 1:29 PM IST

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சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு உரிமம் வழங்க ரூ.100 கோடி வரை வசூலித்ததாக தொடரப்பட்ட மோசடி வழக்கில், கைது செய்யப்பட்ட திமுக பிரமுகர் பி.டி.அரசகுமார் மீதான குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ரத்து செய்தது.

தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம், சி.எம்.டி.ஏ மற்றும் டி.டி.சி.பி அனுமதிகள் மற்றும் பிற சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளை பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி, தமிழ்நாடு முழுவதும் பல தனியார் பள்ளி நிர்வாகத்திடம் இருந்து சுமார் ரூ.100 கோடி வரை வசூலித்து மோசடி செய்ததாக, தனியார் பள்ளிகள் சங்கத் தலைவர் பி.டி. அரசகுமாருக்கு எதிராக அதே சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் புகார் அளித்தார்.

இந்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்த சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல் துறையினர், பி.டி அரசகுமாரை உடனடியாக கைது செய்தனர். தொடர்ந்து ஜூலை மாதம் அவரை குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் அடைக்க சென்னை காவல் துறை ஆணையர் உத்தரவிட்டார்.

இந்த நிலையில், ﻿பி.டி. அரசகுமார் மீது போடப்பட்ட குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என அவரது மனைவி கோகிலா சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனு நீதிபதிகள் என்.சதீஷ்குமார், கே.ராஜசேகர் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் வில்சன், “தனியார் பள்ளிக்கல்விகள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் கைது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. கட்சி நிதி என்ற பெயரில் பணம் வசூலித்ததாகக் கூறப்படுவது முற்றலும் தவறானது. அதற்கு ஆதாரங்கள் இல்லை.

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குண்டர் சட்டத்தை திரும்பப் பெற வேண்டும் என அரசுக்கு கோரிக்கை மனு அளித்தும், 13 நாட்களுக்குப் பிறகு கோரிக்கை மனு மீது காலதாமதமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பண மோசடியால் பாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் யாரும் காவல் துறையில் புகார் அளிக்கவில்லை. குண்டர் சட்டம் தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

எனவே, தொடர் குற்றத்தில் ஈடுபடுபவர்களை மட்டுமே குண்டர் சட்டம் அடைக்க முடியும் என்ற விதிக்கு எதிராக போடப்பட்ட தடுப்பு காவல் கைதை ரத்து செய்ய வேண்டும். அரசகுமாரின் அறிவுறுத்தலின்படி தனியார் பள்ளிகளிடம் புகார் அளித்த இளங்கோவன் பணத்தை வாங்கியதாக கூறப்படுகிறது. அதனால், பணத்தை வாங்கிய நபரே காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருப்பதை ஏற்க கூடாது” என்றார்.

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், பி.டி அரசகுமார் மீது போடப்பட்ட குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தை ரத்து செய்து தீர்ப்பளித்தனர்.

TAGGED:

குண்டர் தடுப்பு சட்டம்
பிடி அரசகுமார்
MADRAS HIGH COURT
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