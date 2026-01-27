ETV Bharat / state

மத உணர்வுகளை காரணம் காட்டி ஆக்கிரமிப்புகளை நியாயப்படுத்துவதா? நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

ஆக்கிரமிப்பு கட்டடத்தை அகற்றுவது தொடர்பாக உரிய உத்தரவை பிறப்பிக்கும்படி சென்னை மாநகராட்சிக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 27, 2026 at 5:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பொது சாலைகள் மற்றும் தெருக்களை ஆக்கிரமித்து, மத வழிபாட்டுக் கட்டடங்கள் அமைக்கப்படுவதை நியாயப்படுத்த முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை திரு.வி.க நகர் பகுதியை சேர்ந்த சரத், தனது வீட்டுக்கு முன் தெருவை ஆக்கிரமித்து அன்னை வேளாங்கண்ணி சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

மேலும், உரிய அனுமதி இன்றி கட்டப்பட்ட அந்த கட்டடத்துக்கும் சட்ட விரோதமாக மின் இணைப்பு பெறப்பட்டுள்ளதாகவும், இது குறித்து மாநகராட்சிக்கு புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை எனவும் அந்த மனுவில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த நிலையில், சரத் தாக்கல் செய்த மனு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி வி. லட்சுமி நாராயணன் முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி வி. லட்சுமி நாராயணன், மாநகராட்சி தாக்கல் செய்த அறிக்கையில், அந்த இடம் சர்க்கார் புறம்போக்கு நிலம் என்றும், பொது சாலை என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனக் கூறி, அந்த கட்டடத்தை அகற்றுவது தொடர்பாக உரிய உத்தரவை பிறப்பிக்கும் படி சென்னை மாநகராட்சிக்கு உத்தரவிட்டார்.

இதையும் படிங்க: வாரம் 2 நாள் விடுமுறை: நாடு முழுவதும் வெடித்த வங்கி ஊழியர்கள் போராட்டம்

மேலும், பொதுப் பாதையில் மத கட்டமைப்புகள் கட்டுவதற்கு எந்த ஒரு நபருக்கு உரிமை இல்லை என உச்ச நீதிமன்றமும், சென்னை உயர் நீதிமன்றமும் ஏற்கனவே தீர்ப்பளித்ததை சுட்டிக் காட்டிய நீதிபதி வி. லட்சுமி நாராயணன், அத்தகைய ஆக்கிரமிப்புகளை மத உணர்வுகளைக் காரணமாக கூறி நியாயப்படுத்த முடியாது என்றும் தனது உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

DEMOLISH TEMPLE ON ENCROACHMENT
MADRAS HIGH COURT
ஆக்கிரமிப்பு
பொது சாலையில் மத வழிபாட்டு தலம்
MHC ON ENCROACHMENT WORSHIP PLACE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.