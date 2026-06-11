ETV Bharat / state

புதுச்சேரி சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: தூக்கு தண்டனை குற்றவாளியை ஆஜர்படுத்த உத்தரவு

தூக்கு தண்டனை தொடர்பாக ஜூன் 18 ஆம் தேதிக்குள் பதிலளிக்கும்படி குற்றவாளி கருணாஸுக்கு நீதிமன்ற உத்தரவிட்டுள்ளது.

குற்றவாளி கருணாஸை அழைத்துச் செல்லும் போலீசார்
குற்றவாளி கருணாஸை அழைத்துச் செல்லும் போலீசார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 11, 2026 at 8:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: புதுச்சேரியில் 9 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு, கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்ட கருணாஸை ஜூன் 18 ஆம் தேதி காணொலி வாயிலாக ஆஜர்படுத்த சிறைத்துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டையை சேர்ந்த 9 வயது சிறுமி வீட்டின் முன்பு விளையாடிக் கொண்டிருந்த போது திடீரென மாயமானார்.

2 நாட்கள் தீவிர தேடுதலுக்குப் பிறகு அந்த சிறுமி கை, கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில் சாக்கு மூட்டைக்குள் அடைக்கப்பட்டு கழிவுநீர் கால்வாயில் வீசப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து சிறுமி சடலமாக மீட்கப்பட்டார்.

புதுச்​சேரியை உலுக்​கிய இந்த சம்​பவம் தொடர்பாக, போக்சோ சட்டம், இந்திய தண்டனைச் சட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்த முத்​தி​யால்​பேட்டை காவல் துறையினர், அதே பகு​தி​யை சேர்ந்த கருணாஸ், விவே​கானந்​தன் ஆகியோரை கைது செய்தனர்.

இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறை​யில் அடைக்​கப்​பட்​டிருந்த விவேகானந்​தன், கடந்​த 2024 செப்​டம்​பரில் சிறைக் கழி​வறை​யில் தற்​கொலை செய்து கொண்​டார். இதையடுத்து, கருணாஸுக்கு எதிரான வழக்கை விசாரித்த புதுச்சேரி போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி சுமதி, அவருக்கு தூக்கு தண்டனை விதித்து 2026 மே 8 ஆம் தேதி தீர்ப்பளித்தார்.

இதையும் படிங்க: கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: கைதானவர்களிடம் குற்றப்பத்திரிகை நகலை வழங்கிய நீதிமன்றம்

இந்த தண்டனையை உறுதி செய்வதற்காக வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், வழக்கு நீதிபதிகள் அனிதா சுமந்த் மற்றும் சுந்தர் மோகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வின் கீழ் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் அமர்வு, ‘ஜூன் 18 ஆம் தேதிக்குள் பதிலளிக்கும்படி கருணாஸுக்கு உத்தரவிட்டனர். அன்றைய தினம், கருணாஸை காணொலியில் ஆஜர்படுத்த சிறைத்துறைக்கும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

TAGGED:

புதுச்சேரி சிறுமி வழக்கு
PUDUCHERRY GIRL POCSO CASE
புதுச்சேரி சிறுமி வன்கொடுமை
MADRAS HIGH COURT
PUDUCHERRY GIRL MURDER CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.