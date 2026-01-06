ETV Bharat / state

நீர்நிலைகள் ஆக்கிரமிப்பு தொடர்பான வழக்கு - அதிகாரிகளிடம் இழப்பீடு வசூலிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு

நீர்நிலைகளை ஆக்கிரமிப்பு செய்ய அனுமதி அளித்த அதிகாரிகளுக்கு எதிராக ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
January 6, 2026

சென்னை: நீர்நிலைகளில் கட்டப்படும் அரசு கட்டடங்களுக்கு அனுமதி வழங்கும் அதிகாரிகளிடம் இருந்து இழப்பீடு வசூலிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி தாலுகாவில் உள்ள அமிர்தபுரம் கிராமத்தில் நீர் நிலைகளை ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்டுள்ள கட்டடங்களை அகற்ற உத்தரவிடக் கோரி, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சிவலிங்கம் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.

இந்த மனுவை விசாரணை செய்த உயர் நீதிமன்றம், நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்புகளை கண்டறிந்து 4 வாரங்களில் அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு உத்தரவிட்டது. ஆனால், நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றவில்லை என கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு சிவலிங்கம் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்தார்.

இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எஸ்.எம் சுப்ரமணியம், குமரப்பன் முன்பு இன்று (ஜன.06) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ‘நீர்நிலையை வகை மாற்றம் செய்து அரசு அலுவலகம் கட்டப்பட்டுள்ளது. எந்தவித ஆக்கிரமிப்பும் இல்லை’ என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து தமிழ்நாடு அரசின் நடவடிக்கைக்கு கண்டனம் தெரிவித்த நீதிபதிகள், ‘நீர் நிலைகளை ஆக்கிரமிப்பு செய்து கட்டடம் யார் கட்டினாலும் அது சட்டப்படி தவறு தான். நிலத்தை வகை மாற்றம் செய்து அரசே ஆக்கிரமிப்பு செய்தாலும் அதை அனுமதிக்க முடியாது. சாதாரண குடிமகன் சிறிய இடத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்தால், போதிய அவகாசம் கூட அளிக்காமல் 10 காவலர்கள் துணையுடன் சென்று இடத்தை காலி செய்யும் அரசு அதிகாரிகளே ஆக்கிரமிப்பு செய்தால் அதை யார் கேட்பது?’ என கேள்வி எழுப்பினர்.

மேலும், நீர் நிலைகளை அரசே ஆக்கிரமிப்பு செய்வதை தடுக்க இதுவே சரியான நேரம். ஆக்கிரமிப்பு செய்ய அனுமதி அளித்த அதிகாரிகளுக்கு எதிராக ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஆக்கிரமிப்பு செய்த இடத்திற்கான இழப்பீட்டை சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் இருந்து வசூலிக்க வேண்டும். இழப்பீடு வசூலித்தால் தான் இது போன்று அரசு நிலத்தை ஆக்கிரமிக்க அனுமதி வழங்க மாட்டார்கள்’ என தெரிவித்து அவமதிப்பு வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.

