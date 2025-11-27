ETV Bharat / state

வழக்கறிஞர்கள் - போலீஸ் மோதல் வழக்கு - சிபிஐ விசாரணைக்கு தடையில்லை

காவல்துறை மற்றும் வழக்கறிஞர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதல் தொடர்பான வழக்கில், அனைத்து மனுக்களையும் தள்ளுபடி செய்தாது உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 27, 2025 at 3:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: உயர் நீதிமன்றத்தில் காவல் துறை மற்றும் வழக்கறிஞர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதல் தொடர்பான வழக்கை, தொடர்ந்து சிபிஐ விசாரணை செய்ய சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சிதம்பரம் கோயில் தொடர்பான வழக்கில் தன்னை இணைக்கக் கோரி மனு தாக்கல் செய்ய, ஜனதா தளம் கட்சித் தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி கடந்த 2009 ஆம் ஆண்டு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திற்கு வருகை தந்தார். அப்போது, அவர் மீது வழக்கறிஞர்கள் சிலர் காலணி மற்றும் கற்களை வீசி தாக்குதல் நடத்த முயற்சித்தனர்.

உயர் நீதிமன்றத்தின் உள்ளே நடைபெற்ற இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, வழக்கறிஞர்கள் சிலர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். பதிலுக்கு வழக்கறிஞர்கள் சிலர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி மீது புகார் கொடுக்க காவல் நிலையம் சென்றனர். அப்போது, காவல்துறையினருக்கும், வழக்கறிஞர்களுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் தீவிரமாகி பெரும் கலவரமாக வெடித்தது.

இந்த மோதலில் வழக்கறிஞர்கள், நீதிபதிகள் காவல் துறையால் தாக்கப்பட்டனர். மேலும், உயர் நீதிமன்ற வளாகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த வாகனங்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டன. காவல் நிலையம் தீக்கிரையாக்கப்பட்டது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, சிபிஐ வழக்குப் பதிவு செய்தது. தொடர்ந்து, இந்த வழக்கு தொடர்பான விசாரணை எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது.

இதையும் படிங்க: அதிமுகவில் இருந்து வெளியேறியதற்கு செங்கோட்டையன் தான் கவலைப்பட வேண்டும் - பொன்.ராதாகிருஷ்ணன்

இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி ரஜினிகாந்த் உள்ளிட்ட 28 வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் 4 காவல்துறை அதிகாரிகள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தனர். இந்த வழக்கு நீதிபதி நிர்மல்குமார் முன்பு கடந்த ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது வழக்கறிஞர்கள் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர்கள் சங்க தலைவர் ஜி.மோகனகிருஷ்ணன், எழுத்துப்பூர்வ வாதங்களை தாக்கல் செய்தார். அதில், வழக்கறிஞர்கள் மீது காவல் துறை அதிரடியாக தாக்குதல் நடத்தியது. வழக்கறிஞர்கள் எந்த தவறும் செய்யவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டது.

அப்போது நீதிபதி நிர்மல்குமார், ‘இந்த மோதல் சம்பவம் நடந்த போது அனைத்து நிகழ்வுகளையும் ஒரு வழக்கறிஞராக நானும் நேரில் பார்த்தேன்’ என குறிப்பிட்டார். பின்னர், வழக்கின் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் தள்ளி வைத்தார்.

இந்த நிலையில், இந்த வழக்கில் தீர்ப்பளித்த நீதிபதி நிர்மல் குமார், காவல்துறை மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் தாக்கல் செய்த மனுக்களை தள்ளுபடி செய்தார். மேலும், சிபிஐ தொடர்ந்து இந்த வழக்கில் விசாரணை செய்ய உத்தரவிட்டு, வழக்கை சரியான முறையில் நடத்த உதவி செய்த சிபிஐ தரப்பு வழக்கறிஞருக்கு பாராட்டுக்களை தெரிவித்தார்.

TAGGED:

CBI
வழக்கறிஞர்கள் போலீஸ் மோதல் வழக்கு
சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
நீதிபதி நிர்மல்குமார்
POLICE AND ADVOCATE RIOTS CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் ஆற்றில் விடப்படும் துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஆதிக்க சங்கிலிகளை தகர்த்தெறிந்த இரும்பு மனிதன் பிடல் காஸ்ட்ரோ! ஒரு கலகக்காரனின் கதை!!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.