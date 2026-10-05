வெற்றி பயணம் திட்டத்திற்கு தடை இல்லை - நீதிமன்றம் திட்டவட்டம்
ஒரு மாவட்டத்தில் செயல்படும் தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கம் எந்த அடிப்படையில் தமிழகம் முழுவதும் செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டத்திற்கு தடை கோர முடியும் என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.
Published : October 5, 2026 at 12:37 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசு பேருந்துகளில் பெண்கள் கட்டணமில்லாமல் பயணம் செய்யும் "வெற்றி பயணம்" திட்டத்திற்கு தடை விதிக்க முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த திமுக ஆட்சியில் வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள், கல்லூரி மாணவிகள், வயதானவர்கள் உள்ளிட்டோர் பயன் பெறும் வகையில் செயல்படுத்தி வந்த 'விடியல் பயணத் திட்டம்' விரிவுபடுத்தப்பட்டு, 'வெற்றி பயணத் திட்டம்' என்ற பெயரில் அக்டோபர் 2ஆம் தேதி தமிழக முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் துவக்கி வைத்தார்.
த.வெ.க தலைமையில் ஆட்சி அமைந்த பின், தமிழகம் முழுவதும் இயங்கும் 12 ஆயிரத்து 600-க்கும் மேற்பட்ட பேருந்துகளில் பெண்கள் இலவசமாக பயணம் செய்ய வகை செய்யும், நடைமுறைப் படுத்தப்பட்டுள்ள இத்திட்டத்தை எதிர்த்து ஈரோட்டை சேர்ந்த தனியார் பஸ் உரிமையாளர் கலாமணி என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.
அந்த மனுவில், ‘வெற்றி பயண திட்டம் காரணமாக தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் வருவாய் இழப்பை சந்தித்து, தொழிலை கைவிட வேண்டிய சூழல் நிலை உருவாகியுள்ளது. பெண் பயணிகளிடம் கட்டணம் வசூலிக்காமல் இருப்பது அரசியல் சட்டத்தின் சம உரிமையை மீறும் செயல்.
வெற்றி பயணத் திட்ட பயனாளிகளுக்கான கட்டணமாக, ஆண்டுக்கு 6 ஆயிரம் கோடி ரூபாயை அரசே ஏற்றுக் கொண்ட நிலையில், இதேபோல இழப்பீடு வழங்கி, தனியார் பேருந்துகளுக்கும் இத்திட்டத்தை விரிவுபடுத்த வேண்டும் என தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் கூட்டமைப்பு விடுத்த கோரிக்கையை அரசு ஏற்கவில்லை.
சட்டப் பேரவையில் முதல்வரின் அறிவிப்பு அடிப்படையில் செயல்படுத்தப்படும் இந்த திட்டம் தொடர்பாக எந்த அரசாணையும் பிறப்பிக்கப்படவில்லை என்பதால், இந்த திட்டத்தை அரசியல் சட்டத்துக்கு விரோதமானது என அறிவிக்க வேண்டும்’ என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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மேலும், இந்த வழக்கு முடியும் வரை, வெற்றி பயணத் திட்டத்துக்கு இடைக்காலத் தடை விதிக்க வேண்டும் எனவும் மனுவில் கோரப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் பழனி, “எந்த அரசாணையும் இல்லாமல் இந்த திட்டம் நடைமுறைப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதனால், அரசாணை இந்த வழக்கில் முக்கியம் இல்லை என்பதால், அதை எதிர்த்து வழக்கு தொடரவில்லை” என தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், “வெற்றி பயணத் திட்டத்தை தமிழகம் முழுவதும் செயல்படுத்தத் தடை விதிக்க முடியாது. ஒரு மாவட்டத்தில் செயல்படும் தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கம் எந்த அடிப்படையில் தமிழகம் முழுவதும் செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டத்திற்கு தடை கோர முடியும்?
அக்டோபர் 2-ம் தேதி அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அந்த அரசாணையை எதிர்த்து மனுதாரர் வழக்கு தொடரலாம். அதிலும், தங்களது மாவட்டத்திற்கு மட்டுமே திட்டத்தை செயல்படுத்த தடை கோர மனுதாரருக்கு உரிமை உள்ளது” என தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து, மனுவை திரும்பப் பெறுவதாக மனுதாரர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதை ஏற்ற நீதிபதிகள், மனுவை திரும்பப் பெற அனுமதித்து வழக்கை தள்ளுபடி செய்தனர்.