சரணடையவில்லை என்றால் சவுக்கு சங்கரை கைது செய்யலாம் - நீதிமன்றம் அதிரடி

ஜாமீன் முடிந்தும் காவல் நிலையத்தில் சரண்டையாமல் இருந்தால் சவுக்கு சங்கரை கைது செய்யலாம். நீதிமன்றம் அதற்கு எந்த தடையும் விதிக்கவில்லை என நீதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.

கைது செய்யப்பட்ட யூடியூபர் சவுக்கு சங்கர் (கோப்புப்படம்)
Published : March 24, 2026 at 3:45 PM IST

சென்னை: ஜாமீன் நிபந்தனை முடிந்தும் சரணடையாமல் இருந்தால், யூடியூபர் சவுக்கு சங்கரை காவல்துறை கைது செய்யலாம் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மிரட்டி பணம் பறித்ததாகவும், மோசடி செய்ததாகவும் அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில், ஆதம்பாக்கம் மற்றும் சைதாப்பேட்டை போலீசார் கடந்த 2025 டிசம்பர் 13 ஆம் தேதி பிரபல யூடியூபர் சவுக்கு சங்கரை கைது செய்தனர். இதையடுத்து, சவுக்கு சங்கருக்கு உடலில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருப்பதால், அவரை மருத்துவ காரணங்களுக்காக ஜாமீனில் விடுவிக்கக் கோரி, அவரது தாய் கமலா சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், சவுக்கு சங்கருக்கு மார்ச் 25 வரை என 3 மாதங்கள் இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டது.

இந்நிலையில் மருத்துவ காரணங்களுக்காக ஜாமீன் பெற்ற சவுக்கு சங்கர், ஜாமீன் நிபந்தனைகளை மீறி வீடியோக்களை வெளியிடுகிறார். விசாரணை அதிகாரிகளையும் மிரட்டுகிறார் என்பதால் ஜாமீனை ரத்து செய்ய வேண்டுமென காவல் துறை சார்பில் உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம், வழக்கில் தொடர்புடைய யாரையும் சந்திக்கக் கூடாது. சாட்சிகளை கலைக்க கூடாது. யாரைப் பற்றியும் சமூக வலைத்தளங்களில் வீடியோக்கள் வெளியிடக் கூடாது. இந்த நிபந்தனைகளை மீறிச் செயல்பட்டால் ஜாமீன் ரத்து செய்யப்படும் என சவுக்கு சங்கருக்கு எச்சரித்திருந்தது.

மேலும், சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனை முதல்வர் தலைமையில் மருத்துவர்கள் குழு அமைத்து, பிப்ரவரி 2 ஆம் தேதி சவுக்கு சங்கருக்கு முழு உடல் பரிசோதனை செய்து, பிப்ரவரி 3 ஆம் தேதி நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டிருந்தது. அதன்படி, சவுக்கு சங்கரின் உடல்நிலை குறித்த மருத்துவ அறிக்கையும் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இதையடுத்து அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் முடிவடைந்த நிலையில், வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், எம்.ஜோதிராமன் அமர்வு, பிப்ரவரி 18 ஆம் தேதி தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்திருந்தது.

இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் இன்று தீர்ப்பளித்த நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், எம்.ஜோதிராமன் அமர்வு, மருத்துவ சிகிச்சை மற்றும் ஜாமீன் கேட்டு சவுக்கு சங்கரின் தாய் தொடர்ந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.

அப்போது காவல்துறை தரப்பில், இடைக்கால ஜாமீன் மார்ச் 25-ல் முடிவடைகிறது. அதனால், சரணடையாமல் சவுக்கு சங்கர் இருந்தால் அவரை காவல் துறை கைது செய்யலாமா? என கேட்டனர்.

அதற்கு, ஜாமீன் முடிந்தும் காவல் நிலையத்தில் சரணடையாமல் இருந்தால் சவுக்கு சங்கரை கைது செய்யலாம். நீதிமன்றம் அதற்கு எந்த தடையும் விதிக்கவில்லை என உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், கைது செய்த பின் நீதிமன்றத்தை காவல் துறை அணுகலாம் என தெரிவித்தனர்.

