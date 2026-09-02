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பட்டியலின மக்களை கோயிலுக்குள் விடாமல் தடுப்பது தீண்டாமைக்கு சமம் - நீதிமன்றம் வேதனை

ஆலய நுழைவில் எந்த பாகுபாடும் காட்டக்கூடாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 2, 2026 at 9:03 PM IST

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சென்னை: பட்டியலின சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களை கோயிலுக்குள் நுழைய விடாமல் தடுப்பது தீண்டாமையை கடைபிடிப்பதற்கு சமம் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வேதனை தெரிவித்துள்ளது.

சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூரில் உள்ள அருள்மிகு முத்துமாரியம்மன் கோயில் தேர் திருவிழாவில் தங்களுக்கு உரிய பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும், திருவிழாவில் பங்கேற்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் மிளகு காட்டான் ஆதிதிராவிட சமூகத்தை சார்ந்த சுந்தரம் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி டி. பரத சக்கரவர்த்தி முன்பு விசாரணை வந்தது. அப்போது, அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், இதுகுறித்து அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, அவர்களை அனுமதிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாகத் தெரிவித்தார்.

அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், இனி வரும் காலங்களிலும் தொடர்ந்து அனுமதிக்க நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார்.

இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, "கடந்த 1947 ஆம் ஆண்டு ஆலய பிரவேச சட்டம் கோயிலுக்குள் நுழைவதை சாதியின் அடிப்படையில் யாரும் தடுக்க முடியாது என தெளிவாக தெரிவித்துள்ளது. 'சாதி' என்ற இல்லாத ஒன்றின் அடிப்படையில் கோயிலுக்குள்ளோ? அல்லது கோவில் திருவிழாக்களிலோ? நுழைவதில் இருந்தோ? பங்கேற்பதில் இருந்தோ? யாரையும் தடுக்க முடியாது என நீதிமன்றங்கள் பலமுறை உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது" என சுட்டிக்காட்டினார்.

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மேலும், சாதிய அடிப்படையில் ஒருவர் மற்றொருவரை கோயிலுக்குள் நுழையவிடாமல் தடுத்தால், குறிப்பாக பட்டியலின சமூகத்தினரை நுழையவிடாமல் தடுத்தால் அத்தகைய செயல் தீண்டாமைக்கு சமமாகும் என்றும், அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் வழங்கப்பட்ட அடிப்படை உரிமை மீறும் செயல் என்றும் தெரிவித்த நீதிபதி, அத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் சட்டப்படி விசாரணை ஆட்படுத்தப்படுவார்கள். எனவே ஆலய நுழைவில் எந்த பாகுபாடும் காட்டக்கூடாது என தெரிவித்து வழக்கை முடித்து வைத்தார்.

TAGGED:

MADRAS HIGH COURT
சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
தீண்டாமை
கோயிலுக்குள் நுழைய தடை
MHC ON TEMPLE ENTRY CASE

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