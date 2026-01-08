'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்குமா? நாளை காலை வெளியாகிறது தீர்ப்பு
நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை பொறுத்தே மேல்முறையீடு செய்வதா? அல்லது எப்போது படத்தை வெளியிடுவது? என்பதை ஜனநாயகன் பட தயாரிப்பு நிறுவனம் முடிவு செய்யும்.
Published : January 8, 2026 at 8:28 PM IST
சென்னை: நடிகர் விஜய்யின் ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்கக் கோரிய வழக்கில், நாளை (ஜனவரி 9) தீர்ப்பு வழங்கப்படுமென சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது.
எச்.வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள விஜய்யின் கடைசி திரைப்படமான ‘ஜனநாயகன்’ ஜனவரி 9 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்கவில்லை. எனவே, பட தயாரிப்பு நிறுவனம் தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
இந்த வழக்கு (ஜன.07) விசாரணைக்கு வந்த போது, யார் புகார் அளித்தது? புகாரில் என்ன கூறப்பட்டுள்ளது? என்பதை சென்சார் போர்டு தரப்பில் சீலிடப்பட்ட கவரில் ஆவணங்களாக நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, படத்தை டிச.22ஆம் தேதி பார்த்து ஆய்வு செய்த 4 பேர் கொண்ட குழுவில் இடம் பெற்ற ஒருவர் டிச.29ஆம் தேதி அளித்த புகார் ஏற்கத்தக்கது தானா? அனைத்தும் வினோதமாக இருக்கிறது.
படத்துக்கு U/A சான்று வழங்க முடிவு செய்த பின்பு, மறுஆய்வுக்கு அனுப்பியது ஏன்? படத்தை மறுஆய்வுக்கு அனுப்புவது தொடர்பாக தயாரிப்பு நிறுவனத்துக்கு உடனே தகவல் தெரிவிக்காமல், ஜனவரி 5 ஆம் தேதி தெரிவித்தது ஏன்? என நீதிபதி சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு பதிலளித்த சென்சார் போர்டு தரப்பு, “ஆய்வுக் குழுவின் பரிந்துரையில் திருப்தியில்லை என்றால், திரைப்படத்தை மறுபரிசீலனை செய்ய 9 பேர் கொண்ட மறுஆய்வு குழு பார்வையிட படத்தை மீண்டும் அனுப்ப சென்சார் போர்டு தலைவருக்கு அதிகாரம் உள்ளது. இப்படத்தில் இந்திய பாதுகாப்புப் படைகளின் சில சின்னங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதனால், பாதுகாப்புப் படை நிபுணர்களிடம் ஆலோசனை பெற முடிவெடுக்கப்பட்டது.
திரைப்படத்திற்கு சான்றிதழ் வழங்கும் விவகாரத்தில் அனைத்தும் சட்ட விதிகளை பின்பற்றியே நடந்துள்ளது. படத்தை மறு ஆய்வு குழுவுக்கு அனுப்புவது தொடர்பாக தயாரிப்பு நிறுவனத்துக்கு ஜன.5 ஆம் தேதியே தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விஷயத்தில் எந்த உள்நோக்கமும் இல்லை. மறு ஆய்வுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்பது மத்திய அரசின் முடிவு அல்ல. சென்சார் சான்றிதழ் வழங்கும் வரை மறுஆய்வு செய்ய தணிக்கை குழு தலைவருக்கு தனிப்பட்ட அதிகாரம் உள்ளது” என்றனர்.
அப்போது, ஜனநாயகன் பட தயாரிப்பு நிறுவனம் தரப்பில், “படத்தை முதலில் பார்த்த ஆய்வு குழுவினர் ஒரு மனதாக சான்று வழங்க முடிவு செய்தனர். பெரும்பான்மை உறுப்பினர்கள் படத்துக்கு சான்று வழங்க பரிந்துரைத்தனர். 4 உறுப்பினர்களில் பெரும்பான்மை இல்லாவிட்டால் மட்டுமே மறு ஆய்வு செய்ய முடியும். ஒரு உறுப்பினர் எப்படி பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களின் முடிவை செல்லாது எனக் கூற முடியும்” என கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
இரு தரப்பு வாதங்களும் முடிவடைந்ததை அடுத்து தீர்ப்பு ஜனவரி 9 ஆம் தேதி வழங்கப்படும் என நீதிபதி பி.டி.ஆஷா அறிவித்திருந்தார். இந்த நிலையில், வழக்கின் தீர்ப்பு வெள்ளிக்கிழமை காலை 10.30 மணியளவில் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை பொறுத்து மேல்முறையீடு செய்வதா? அல்லது எப்போது படத்தை வெளியிடுவது? என்பதை பட தயாரிப்பு நிறுவனம் முடிவு செய்யும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.