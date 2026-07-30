மேகதாது அணை தீர்மானம்: அதிமுக தொடர்ந்த வழக்கில் பேரவை செயலாளர் பதிலளிக்க உத்தரவு
தமிழக தலைமைச் செயலாளர், சட்டமன்ற செயலாளர், மத்திய ஜல்சக்தி துறை இரண்டு வாரங்களில் பதிலளிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்ட நீதிமன்றம் வழக்கை ஒத்திவைத்துள்ளது.
Published : July 30, 2026 at 2:59 PM IST
சென்னை: மேகதாது அணை கட்ட எதிர்ப்பு தெரிவித்து, தமிழக சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திருத்தத்தை ரத்து செய்யக் கோரி, அதிமுக தொடர்ந்த வழக்கில் பேரவை செயலாளர் பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே தமிழ்நாடு எல்லையை ஒட்டியிருக்கும் மேக்கேதாட்டு பகுதியில் புதிய அணை கட்டும் முயற்சியில் கர்நாடக அரசு இறங்கியிருக்கும் நிலையில், அதற்கு தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதுபோன்ற சூழலில், மேகதாதுவின் குறுக்கே புதிய அணை கட்டும் கர்நாடக மாநில அரசுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஜூன் 19-ம் தேதி தமிழக சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
இறுதியில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கோரிக்கையை ஏற்று, மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக நடுவர் மன்றம் அமைக்க வேண்டும் என்றும் தீர்மானத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது. இதற்கு அதிமுக, பாமக, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்தன.
இந்த நிலையில், நடுவர் மன்றம் அமைக்க வேண்டும் என்ற இந்த திருத்தத்தை எதிர்த்து அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
அதில், “சிறப்புத் தீர்மானம் தொடர்பாக ஜூன் 18 ஆம் தேதி எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட தீர்மான நகலில் இடம்பெறாத திருத்தத்தின் மீது எந்த விவாதமும் நடத்தப்படாமல் அத்தீர்மானம் அவையில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
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இந்த திருத்தம் ஏகமனதாக நிறைவேற்றப்படவில்லை. ஆனால் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டதாக மத்திய அரசுக்கு அந்த தீர்மானம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது” என மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த மனு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தது.
மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் அமர்வு, “இந்த மனு குறித்து தமிழக தலைமைச் செயலாளர், சட்டமன்ற செயலாளர், மத்திய ஜல்சக்தி துறை இரண்டு வாரங்களுக்குள் பதிலளிக்க வேண்டும்” என உத்தரவிட்டு, வழக்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர்.