தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்த வழக்கு - தவெக அமைச்சர் ஆனந்த் பதிலளிக்க உத்தரவு
தேர்தல் வழக்குகள் குறித்து அமைச்சர் ஆனந்த், திமுக எம்.எல்.ஏ. மனோஜ் பாண்டியன், இந்திய தேர்தல் ஆணையம் உள்ளிட்டோர் 4 வாரங்களில் பதிலளிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
Published : July 16, 2026 at 7:37 PM IST
சென்னை: தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்த தேர்தல் வழக்குகளில் தமிழக அமைச்சர் என்.ஆனந்த், திமுக எம்.எல்.ஏ. மனோஜ் பாண்டியன் உள்ளிட்டோர் பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஒரே கட்டமாக ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இதற்கான முடிவுகள் மே 4ஆம் தேதி வெளியானது. அதில், விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களிலும், திமுக கூட்டணி 73 இடங்களிலும், அதிமுக 53 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றது.
அதை தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைக்க 118 தொகுதிகள் பெரும்பான்மை தேவைப்பட்ட சூழலில், 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற தவெக தலைவர் விஜய், திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, முஸ்லீம் லீக் கட்சி மற்றும் கம்யூனிஸ்டுகள் கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைத்துள்ளது.
இந்த நிலையில், சட்டப்பேரவை தேர்தலில் சென்னை தியாகராய நகர் தொகுதியில், தவெக சார்பில் போட்டியிட்ட என்.ஆனந்த், அதிமுக வேட்பாளரான தி.நகர் சத்தியாவை 13,207 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றார். இதையடுத்து ஆனந்தின் வெற்றியை எதிர்த்து வாக்காளர் பாலசுப்ரமணிய சர்மா என்பவர் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அதேபோல, ஆலங்குளம் தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ பி.ஹெச்.பால் மனோஜ் பாண்டியன் அதிமுக வேட்பாளர் கே.ஆர்.பி.பிரபாகரனை 7,798 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார். மனோஜ் பாண்டியனின் வெற்றியை எதிர்த்து தவெக வேட்பாளர் வி.விபின் சக்கரவர்த்தி, வாக்காளர்கள் இ.இசக்கிராஜா, ஆர். பத்மநாதன் ஆகியோர் தனித்தனியாக வழக்குகள் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
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இந்த நான்கு வழக்குகளும் கடந்த முறை விசாரணைக்கு வந்தபோது, மனுவில் உள்ள குறைபாடுகளை நீக்குவதற்கு மனுதாரர்களுக்கு நீதிபதி என்.ஆனந்த் வெங்கடேஷ் ஒருவாரம் அவகாசம் வழங்கி இருந்தார்.
இதற்கிடையில், மானாமதுரை தொகுதியில் தவெக எம்.எல்.ஏ. டி.இளங்கோவன் 1,205 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக வேட்பாளர் ஏ.தமிழரசியை தோற்கடித்தார். அதனால், இளங்கோவன் வெற்றியை எதிர்த்து தமிழரசி தாக்கல் செய்த தேர்தல் வழக்கும் இன்று (ஜூலை 16) விசாரணைக்கு வந்தது.
இந்த ஐந்து வழக்குகளும் நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, “தேர்தல் வழக்குகள் குறித்து அமைச்சர் ஆனந்த், திமுக எம்.எல்.ஏ. மனோஜ் பாண்டியன், இந்திய தேர்தல் ஆணையம் உள்ளிட்டோர் 4 வாரங்களில் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு, வழக்கின் விசாரணையை தள்ளி வைத்துள்ளார்.