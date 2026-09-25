போலீசார் மீதான வழக்குகள்: தமிழக டிஜிபி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவு
குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய காவலர்கள் மீது துறை ரீதியாக நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டதா? என்ற கேள்வியையும் நீதிபதி எழுப்பினார்.
Published : September 25, 2026 at 10:04 AM IST
மதுரை: தமிழ்நாட்டில் எத்தனை காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது? எவ்வளவு காலமாக உள்ளது? என்பது தொடர்பாக அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தமிழக காவல்துறை தலைமை இயக்குநருக்கு மதுரை உயர் நீதிமன்ற அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தேனி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் எம். சௌந்தரபாண்டியன். இவர் தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றும், அவர் மீது குற்ற வழக்கு இருப்பதாக காரணம் காட்டி, அவருக்கான பணி நியமனம் ரத்து செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆகையால் இதை எதிர்த்து சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் அவர் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார்.
வழக்கை காரணம் காட்டி நிராகரிப்பு
அந்த மனுவில், "சீருடைப் பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்திய எழுத்து தேர்வில் 62 மதிப்பெண்களும், உடற்தகுதி தேர்வில் 24 மதிப்பெண்களும் என மொத்தம் 86 மதிப்பெண்கள் பெற்று தேர்வானேன். கம்பம் வடக்கு காவல் நிலையத்தில் தன் மீது பதிவான வழக்கை காரணம் காட்டி, தேனி மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் எனக்கு பணி நியமனத்தை நிராகரித்தார்.
கம்பம் காவல்நிலையத்தில் தன் மீது பதியப்பட்ட வழக்கை உத்தமபாளையம் உதவி அமர்வு நீதிமன்றம் முழுமையாக விடுவித்தது. எனவே சீருடை பணியாளர் தேர்வில் தேர்வான எனக்கு பணி நியமனம் வழங்க வேண்டும்" இவ்வாறு அவர் கூறியிருந்தார்.
இந்த மனு நீதிபதி பி. புகழேந்தி முன் நேற்று (செப்டம்பர் 25) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அரசுத்தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல் துணைப் பணி விதிகளின்படி, காவல் சரிபார்ப்பின் போது வழக்கு நிலுவையில் இருந்ததால் பணியில் சேர்க்க முடியாது. இவர் அடுத்த தேர்வில் மட்டுமே பங்கேற்க முடியும்" என வாதிட்டார்.
விதிகள் பின்பற்றப்படுகிறதா
இந்த வாதத்தை கேட்ட நீதிபதி, "காவல் துறையில் குற்றப் பின்னணி கொண்டவர்கள் நுழைவதைத் தடுக்க கடுமையான விதிகள் இருப்பது வரவேற்கத்தக்கது. ஆனால், இதே கட்டுப்பாடு பணியில் இருக்கும் காவலர்களிடம் பின்பற்றப்படுகிறதா என்பது கேள்விக்குறியே" என கூறினார்.
தொடர்ந்து, "குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய காவலர்கள் மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புச் சோதனையில் பிடிபடும் அதிகாரிகள் மீது பல ஆண்டுகள் ஆகியும் துறை ரீதியான ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படாமல் உள்ளது. அவர்கள் தொடர்ந்து சேவையில் நீடிக்க அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.
|இதையும் படிங்க: ஜெம் வீரமணி போக்சோ வழக்கு - உதவி ஆணையர் யாஸ்மின் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றம்
குற்ற வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும்போதே துறை ரீதியான விசாரணையை நடத்த வேண்டும் என 1973 ஆம் ஆண்டின் அரசாணை வலியுறுத்துகிறது. இருப்பினும், இது முறையாகப் பின்பற்றப்படுவதில்லை. மேலும் தமிழகத்தில் எத்தனை காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது? எவ்வளவு காலமாக உள்ளது? குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய காவலர்கள் மீது துறை ரீதியாக நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டதா? என கேள்வி எழுப்பினார்.
தொடர்ந்து, இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை ஒத்தி வைத்தார்.