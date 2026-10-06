பெண்ணின் புகைப்படங்களை பதிவேற்றிய வழக்கு: கருப்பு முருகானந்தம் மீதான வழக்கில் முக்கிய உத்தரவு
"எனது சித்தரிக்கப்பட்ட புகைப்படங்களை சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்ட கருப்பு முருகானந்தம் உள்ளிட்டோர் மீது புகார் அளித்தும் காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை"
Published : October 6, 2026 at 4:03 PM IST
மதுரை: பெண்ணின் சித்தரிக்கப்பட்ட புகைப்படங்களை பதிவேற்றியதாக பாஜக முன்னாள் நிர்வாகி கருப்பு முருகானந்தம் மீது தொடரப்பட்ட வழக்கில், காவல்துறை பதில் மனு தாக்கல் செய்ய சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
திருச்சி திருவானைக்கோவிலைச் சேர்ந்த திவ்யா சேஷாத்திரி என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், 'எனக்கும், எனது கணவருக்கும் முரண்பாடுகள் இருந்து வந்த நிலையில், மகேஷ் ராஜ் என்பவர் என்னை திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறினார். இதையடுத்து, எனது கணவருக்கு எதிராக விவகாரத்து வழக்கு தாக்கல் செய்தேன். அந்த வழக்கு நிலுவையில் இருக்கிறது.
இதனிடையே, மகேஷ் ராஜா என்னிடமிருந்து பணத்தை பறிக்கவும், கட்சியில் தனது நிலையை உயர்த்தவும் என்னை பயன்படுத்துகிறார் என்பதை நான் உணர்ந்ததால் புகார் அளித்தேன். இதையடுத்து, தவறான முறையில் எனது சித்தரிக்கப்பட்ட புகைப்படம் மற்றும் வீடியோக்களை சமூக ஊடங்களில் வெளியிடப்பட்டது.
எனது பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் நோக்கில் கருப்பு முருகானந்தம், மகேஷ் ராஜா, பாலமுருகன் ஆகியோர் இணைந்து, எனது பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் நோக்கில் இந்த செயலை செய்து வருகின்றனர்.
|இதையும் படிங்க: விஜய் பாணியில் அரசியல் பிரவேசமா? சிவகார்த்திகேயனின் நற்பணி மன்றக் கூட்டம் சொல்வது என்ன?
இதுகுறித்து காவல்துறையிடம் புகார் அளித்தும் இதுவரை யாரும் கைது செய்யப்படவில்லை. எனவே கருப்பு எம் முருகானந்தம், மகேஷ் ராஜா, பாலமுருகன் ஆகியோர் மீது அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கவும், சமூக வலைதளங்களில் உள்ள எனது சித்தரிக்கப்பட்ட வீடியோக்கள் மற்றும் புகைப்படங்களை நீக்கவும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த மனுவானது, நீதிபதி கோவிந்தராஜன் திலகவதி முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, "வழக்கு தொடர்பாக சைபர் கிரைம் காவல் கண்காணிப்பாளர், திருச்சி காவல் ஆணையர் ஆகியோர் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு, வழக்கை அக்டோபர் 12-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.
முன்ஜாமீன் கோரிய வழக்கு
முன்னதாக, தனக்கு எதிராக திவ்யா சேஷாத்ரி தொடர்ந்த வழக்கில் முன்ஜாமீன் வழங்கக் கோரி கருப்பு முருகானந்தம் சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனுவை இன்று விசாரித்த நீதிமன்றம், கருப்பு முருகானந்தத்தின் முன்ஜாமீன் மனுவுக்கு பதிலளிக்குமாறு காவல்துறைக்கும், மனுதாரர் திவ்யா சேஷாத்திரிக்கும் உத்தரவிட்டு, வழக்கை ஒத்திவைத்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.