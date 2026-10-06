அரசாங்கம் வழங்கிய நிலத்தில் ஆக்கிரமிப்பா? மாவட்ட ஆட்சியர் நேரில் ஆஜராக நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு
"எதையும் முறையாக ஆராயாமல் பட்டா வழங்கிய மாவட்ட ஆட்சியர், நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வேண்டும். நீதிமன்றத்திற்கு வந்து சென்றால்தான், பட்டா வழங்குவதற்கு முன்பு என்னென்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது அவருக்கு தெரியும்"
Published : October 6, 2026 at 8:41 PM IST
தூத்துக்குடி: இலவச வீட்டு மனை திட்டத்தின் கீழ் அரசாங்கம் வழங்கிய இடத்திற்குள் தங்களை செல்லவிடாமல் ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் மிரட்டுவதாக கூறி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் மதுரை அமர்வு, சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சியரை நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்குமாறு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தூத்துக்குடி மாவட்டம் இலுப்பை ஊரணி கிராமத்தைச் சேர்ந்த அன்புராஜ் தாக்கல் செய்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி பகுதியில் கடந்த 2002-ம் ஆண்டு பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த 280 பேருக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்கப்பட்டது. வீட்டு மனை பெற்றவர்களில் பலர் 20 ஆண்டுகளாக வீடு கட்டாமல் இருந்ததால் அவர்களின் பட்டாக்களை ரத்து செய்து புதிதாக 118 பயனாளிகளுக்கு பட்டா வழங்கப்பட்டது.
இந்த இடத்தில் ஒரு வருடத்திற்குள் வீடு கட்ட வேண்டும் என்பதால் கடந்த ஜனவரி மாதம் 21 பயனாளிகள் வீடு கட்ட முயற்சித்த போது, அங்கு பலர் ஆக்கிரமிப்பு செய்து புது வீடுகளை கட்ட விடாமல் மிரட்டி வருகின்றனர். இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் காவல் துறையிடம் புகார் கொடுத்தும் எவ்வித நடவடிக்கையும் இல்லை.
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புதிதாக பட்டா பெற்றவர்கள் ஒரு வருடத்தில் வீடு கட்டவில்லை என்றால், அந்த பட்டா ரத்து செய்யப்படும். எனவே அரசு வழங்கிய இடத்தில் பயனாளிகள் வீடு கட்ட ஏதுவாக, அங்குள்ள ஆக்கிரமிப்பாளர்களை அகற்ற உத்தரவிட வேண்டும்" என தனது மனுவில் அன்புராஜ் கோரியிருந்தார்.
இந்த மனுவானது, நீதிபதிகள் வேல்முருகன், ராம்கிருஷ்ணன் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், "வீடு, நிலம் என ஏதும் இல்லாத ஏழை, எளிய மக்கள் பயனடைவதற்காக இலவச வீட்டு மனை திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
இந்த திட்டத்தின் கீழ் நிலம் வழங்கப்படுவதற்கு முன்பு, அங்கு என்ன நிலை உள்ளது என்பது பற்றி அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்ய வேண்டாமா? ஆக்கிரமிப்பு உள்ள இடத்தில் வீடு கட்டுவதற்கு பட்டா கொடுத்தால், பயனாளிகள் அங்கே எவ்வாறு வீடு கட்டுவார்கள்? என நீதிபதிகள் சரமாரியாக கேள்வியெழுப்பினர்.
மேலும், "இவை எதையும் முறையாக ஆராயாமல் பட்டா வழங்கிய மாவட்ட ஆட்சியர், நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வேண்டும். மாவட்ட ஆட்சியர் நீதிமன்றத்திற்கு வந்து சென்றால்தான், பட்டா வழங்குவதற்கு முன்பு என்னென்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது அவருக்கு தெரியும். எனவே, இந்த வழக்கில் மாவட்ட ஆட்சியர் அனைத்து ஆவணங்களுடன் நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்" என உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், வழக்கு விசாரணையை வரும் திங்கட்கிழமைக்கு (அக்.12) ஒத்தி வைத்தனர்.