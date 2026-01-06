திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ளது தீபத்தூண் தான் - நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ளது தீபத் தூண்தான் என்று தெரிவித்த நீதிமன்றம், தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்து தீர்ப்பளித்துள்ளது.
January 6, 2026
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றலாம் என்று நீதிபதி ஜி.ஆர் சுவாமிநாதன் பிறப்பித்த உத்தரவு செல்லும் என நீதிபதிகள் ஜெயச்சந்திரன், ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு தெரிவித்துள்ளது.
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான விவகாரத்தில் தனி நீதிபதி உத்தரவுக்கு எதிரான அரசின் மேல்முறையீட்டு மனு மீதான விசாரணையானது, சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நீதிபதிகள் ஜெயச்சந்திரன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் கொண்ட அமர்வின் முன்பு நடைபெற்று வந்தது.
கோயில் நிர்வாகம், தர்கா, மாவட்ட ஆட்சியர், காவல்துறை என பல்வேறு தரப்பிலும் முன்வைக்கப்பட்ட கருத்துக்களை நீதிபதிகள் கேட்டிருந்தனர். இந்த வழக்கில் அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் பி. எஸ். ராமன் ஆஜராகி வாதாடினார்.
அனைத்து தரப்பு வாதங்களைக் கேட்ட நீதிபதிகள், தமிழக அரசின் நீதிமன்ற மேல்முறையீட்டு மனு மீதான தீர்ப்பை ஜனவரி 7ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவு பிறப்பித்தனர். ஆனால் ஒருநாள் முன்பாக இன்று (ஜன 6) இந்த வழக்கில் தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளனர்.
அதில், பொது அமைதிக்கு பிரச்சனை ஏற்பட தமிழக அரசே காரணம் எனவும், மலை உச்சியில் உள்ள தீபத் தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் எனவும் நீதிபதிகள் அதிரடியாக உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளனர். மேலும் தீபத் தூண் விவகாரத்தில் அரசு, அரசியல் காரணங்களுக்காக செயல்பட்டுள்ளது என்றும், தீபத் தூண் தேவஸ்தான இடத்தில்தான் உள்ளது என்றும் நீதிபதிகள் தங்களது தீர்ப்பில் கூறினர். மேலும் திருப்பரம்குன்றம் மலை உச்சியில் இருப்பது தீப தூண்தான் என்றும் நீதிபதிகள் தீர்ப்பில் திட்டவட்டாமாக தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும், தனி நீதிபதி ஜி.ஆர் சுவாமிநாதன் பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க மறுப்பு தெரிவித்து, தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்வதாகவும் நீதிபதிள் தங்களது தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.