சர்ச்சை பேச்சு விவகாரம்: பாஜக பிரமுகர் தொடர்ந்த வழக்கில் பொன்முடி ஆஜராக இடைக்கால தடை

பொன்முடிக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்கில், அவர் நேரில் ஆஜராக இடைக்காலத் தடைவிதித்ததுடன், வழக்கு குறித்து உமா ஆனந்தன் 4 வாரத்தில் பதிலளிக்கவும் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது

பொன்முடி (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 26, 2026 at 8:04 PM IST

சென்னை: சைவ, வைணவ சமயங்களை அவமதிக்கும் வகையில் பேசியதாக முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி மீதான வழக்கு விசாரணைக்கு இடைக்கால தடைவிதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம், தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அன்பகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி, சைவ, வைணவ சமயங்கள் குறித்தும், பெண்கள் குறித்தும் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியிருந்தார். இது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பிய நிலையில், திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் பதவியில் இருந்து பொன்முடியை நீக்கி கட்சி தலைமை நடவடிக்கை எடுத்தது.

மேலும், பொன்முடியின் சர்ச்சை பேச்சு குறித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து வழக்கை விசாரித்தது. பொன்முடி மீது காவல்துறை ஏன் வழக்குப்பதிவு செய்யவில்லை? என்று கேள்வியும் எழுப்பி இருந்தது. அதற்கு காவல் துறை தரப்பில், விசாரணை முழுமையாக நடத்தப்பட்டதாக விளக்கம் அளிக்கப்பட்ட நிலையில், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வழக்கை முடித்து வைத்து, தனி நபர் இந்த விவகாரம் குறித்து நடுவர் நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் என உத்தரவிட்டது.

இதனைத்தொடர்ந்து பொன்முடி சர்ச்சை பேச்சு விவகாரம் தொடர்பாக பாஜகவை சேர்ந்த சென்னை மாநகராட்சி கவுன்சிலர் உமா ஆனந்தன், சைதாப்பேட்டை மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்தார்.

அந்த மனு எம்.பி - எம்.எல்.ஏ.க்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்கும் ஜார்ஜ் டவுன் மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றப்பட்டது. இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி சவுந்தர பாண்டியன், வழக்கில் முகாந்திரம் இருப்பதால், முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராக சம்மன் அனுப்பி உத்தரவிட்டிருந்தார். நீதிமன்றம் சம்மன் அனுப்பியதை எதிர்த்து பொன்முடி தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

பின்னர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொன்முடி தரப்பில் தொடரப்பட்ட வழக்கு நீதிபதி ஏ.டி ஜெகதீஷ் சந்திரா முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது பொன்முடி தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், "புகாரில் வழக்குப்பதிவு செய்வதற்கு முன்பு அரசிடம் அனுமதி பெற வேண்டும் என்ற தங்கள் தரப்பு வாதத்தை மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றம் ஏற்கவில்லை.

அதன் காரணமாக வழக்கு விசாரணைக்கும், நேரில் ஆஜராகவும் தடை விதிக்க வேண்டும்" என தெரிவித்தார். இதனை ஏற்ற நீதிபதி, பொன்முடி நேரில் ஆஜராக இடைக்காலத் தடை விதித்ததுடன், வழக்கு குறித்து உமா ஆனந்தன் 4 வாரத்தில் பதிலளிக்கவும் உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

