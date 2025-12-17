ETV Bharat / state

கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்து விவகாரம்: தனியார் நிறுவன உரிமத்தை ரத்து செய்த அரசின் உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை

'ஸ்ரீசன் பார்மா' நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட கோல்ட்ஃரிப் இருமல் மருந்தை மருத்துவர்கள் பரிந்துரையின் பேரில் குடித்த 22 குழந்தைகள் உயிரிழந்தனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 17, 2025 at 5:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்தை விநியோகம் செய்ததாக இந்திரா ஏஜென்சிஸ் நிறுவனத்தின் உரிமத்தை ரத்து செய்த தமிழ்நாடு அரசின் உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மத்திய பிரதேச மாநிலம் சிந்த்வாரா மாவட்டத்தில் சளி, இருமல், லேசான காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு மருத்துவர்கள் கோல்ட்ஃரிப் இருமல் மருந்தை பரிந்துரை செய்தனர். மருத்துவர்கள் பரிந்துரையின் பேரில் 'கோல்ட்ரிப்' இருமல் மருந்தை குடித்து 22 குழந்தைகள் உயிரிழந்தனர். இதுகுறித்து, அம்மாநில காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

குழந்தைகளின் உயிரிழப்பிற்கு காரணமான, கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்து, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், சுங்குவார்சத்திரத்தில் உள்ள, 'ஸ்ரீசன் பார்மா' என்ற நிறுவனத்தில் தயாரிக்கப்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனையடுத்து, தமிழ்நாடு வந்த மத்திய பிரதேச காவல்துறையினர் சென்னை அசோக் நகரில் வசித்து வந்த மருந்து நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ரங்கநாதனை
கைது செய்தனர்.

கைது செய்யப்பட்ட ரங்கநாதனை சென்னை சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, மஹாராஷ்டிரா மாநிலம் நாக்பூருக்கு காவல்துறையினர் அழைத்துச் சென்றனர். பின்னர், சிந்த்வாரா மாவட்டத்தில் உள்ள பராசியா நீதிமன்றத்தில் ரங்கநாதனை ஆஜர்படுத்தப்பட்ட நிலையில், 10 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க, காவல்துறைக்கு நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தது.

இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் கோல்ட்ரிப் மருந்துகளை விற்பனை செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், கொரியாவில் இருந்து மருந்துகளை வாங்கி விநியோகம் செய்யும் இந்திரா ஏஜென்சிஸ் நிறுவனம் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

இந்த வழக்கு நீதிபதி சதீஷ்குமார் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில், "தங்களுக்கும் குறிப்பிட்ட மருந்து நிறுவனத்துக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. ஆனால், எந்த விசாரணையும் மேற்கொள்ளாமல் நிறுவன உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. தங்கள் நிறுவனத்தில் அழகு சாதனப் பொருட்கள் மட்டுமே விற்பனை செய்யப்படுகிறது. குறிப்பிட்ட கோல்ட்ரிப் மருந்து விற்கப்படுவதில்லை" என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: சேலம் அம்மாப்பேட்டை கோயில் கல் மண்டபம்: பழமை மாறாமல் புனரமைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு

வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சதீஷ்குமார், "உரிமம் ரத்து செய்யப்படுவதற்கு முன் உரிய விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டதா?" என கேள்வி எழுப்பினார்.

"ஏற்கெனவே முடிவு செய்துவிட்டு நடவடிக்கை எடுக்கக் கூடாது. எனவே, இந்திரா ஏஜென்சிஸ் நிறுவனத்தின் உரிமத்தை ரத்து செய்து பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதிக்கப்படுகிறது" எனத் தெரிவித்தார். மேலும், இந்த வழக்கில் தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஜனவரி 21ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.

TAGGED:

COLDRIF COUGH SYRUP
கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்து
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
MADRAS HIGH COURT
COLDROP COUGH SYRUP CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.