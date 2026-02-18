முறைகேடு புகார்: சேலம் நடுவர் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை
உயர் நீதிமன்றத்துக்கு உள்ள அதிகாரங்களை நடுவர் நீதிமன்றங்கள் பயன்படுத்த முடியாது என சேலம் காவல்துறை ஆணையர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : February 18, 2026 at 7:35 PM IST
சென்னை: முறைகேடு புகாரில் காவல்துறை இயக்குநர் மற்றும் சேலம் காவல்துறை ஆணையர் பதிலளிக்க வேண்டும் என்று சேலம் நீதித்துறை நடுவர் பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
உறுப்பினர்கள் சேர்க்கையில் முறைகேடாக பணம் வசூலித்ததாக, ரோட்டரி கிளப்புக்கு எதிராக அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்காத சேலம் காவல்துறை ஆணையர் மற்றும் கண்ணங்குறிச்சி காவல் ஆய்வாளருக்கு எதிராக குற்ற வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும் என ஜெயசீலன் கோபாலகிருஷ்ணன் என்பவர் சேலம் 4-வது நடுவர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்தார்.
இந்த வழக்கு நடுவர் நீதிமன்ற நீதிபதி பூவராகவன் கீழ் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, காவல்துறை இயக்குநர் மற்றும் சேலம் காவல்துறை ஆணையர் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டிருந்தார்.
இதை எதிர்த்து, அப்போது சேலம் காவல்துறை ஆணையராக இருந்த பிரவின் குமார் அபினாபு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தார். அந்த மனு நீதிபதி ஜெகதீஷ் சந்திரா முன்னிலையில், இன்று (பிப்.18) விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது காவல்துறை ஆணையர் தரப்பில், “ஒரு புகாரின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்யவில்லை என்பதற்காக மட்டுமே, காவல் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக குற்ற வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டும் என கேட்க முடியாது. அவ்வாறு வழக்கு பதிவு செய்யப்படவில்லை என்றால், உரிய நீதிமன்றத்தை அணுகி வழக்குப் பதிவு செய்ய உத்தரவிடக் கோரலாம். இந்த வழக்கை சேலம் நடுவர் நீதிமன்றம் முதலில் விசாரணைக்கே எடுத்திருக்கக் கூடாது.
|இதையும் படிங்க: திருவண்ணாமலை கொலை வழக்கு: 9 பேரின் விடுதலையை ரத்து செய்து ஆயுள் தண்டனை விதித்தது உயர் நீதிமன்றம்
இருந்தாலும், விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்ட நிலையில், காவல்துறை இயக்குநர் மற்றும் காவல்துறை ஆணையருக்கு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டது சட்டவிரோதமாகும். உயர் நீதிமன்றத்துக்கு உள்ள அதிகாரங்களை நடுவர் நீதிமன்றங்கள் பயன்படுத்த முடியாது. உரிய சட்ட வரம்புகளுக்குள் மட்டுமே உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியும். காவல்துறை இயக்குநர் பதிலளிக்க வேண்டும் என நடுவர் நீதிமன்றம் கேட்பது தனது அதிகார வரம்பை மீறிய செயலாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதி ஜெகதீஷ் சந்திரா, காவல்துறை இயக்குநர் மற்றும் காவல் ஆணையர் பதிலளிக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடைவிதித்து உத்தரவிட்டார்.