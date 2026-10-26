குழந்தைக்கு மூளை வளர்ச்சி குறைபாடு; கருவைக் கலைக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அனுமதி
குறைபாடுகளுடன் பிறக்கும் குழந்தை கண்ணியமான, பிறரை சாராத வாழ்க்கையை வாழ்வதில் உள்ள சவால்களை கருத்தில் கொண்டு, தாய் எடுத்துள்ள இந்த வேதனையான முடிவுக்கு நீதிமன்றம் மதிப்பளிக்க வேண்டும் என நீதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 26, 2026 at 1:37 PM IST
சென்னை: குழந்தை மூளை வளர்ச்சிக் குறைபாடோடு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில், கருவை கலைக்க மருத்துவக் குழுவுக்கு உத்தரவிட்டு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
சென்னையை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், ”தனது 28 வார கர்ப்ப காலத்தின் போது மேற்கொள்ளப்பட்ட அதிநவீன ஸ்கேனில் கருவின் மூளையில் வளர்ச்சி பிரச்சனை இருப்பது தெரிய வந்தது.
இது தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட விரிவான மருத்துவ பரிசோதனையில், குழந்தை பிறந்தால் பேச்சு மற்றும் கற்றல் (டிஸ்லெக்சியா) குறைபாடு, அறிவாற்றல் பாதிப்பு, வலிப்பு நோய் உள்ளிட்ட பிரச்சினைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக மருத்துவ அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, கர்ப்பத்தைக் கலைக்கக் கோரி மருத்துவக் குழுவை அணுகினேன். ஆனால், கண்டறியப்பட்ட குறைபாடுகள் குழந்தையின் உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்துபவை அல்ல என்றும், மரபணுப் பரிசோதனை செய்ய வேண்டியது அவசியம் என்றும் கூறி கருவை கலைக்க முடியாது என மருத்துவக் குழு மறுத்து விட்டது.
இதையடுத்து, கருவை கலைக்க கோரிய எனது மனுவை மறுத்த, மகப்பேறு மற்றும் மகளிர் மருத்துவ நிறுவனம் மற்றும் அரசு மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மருத்துவமனை பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும்” என அந்த மனுவில் கேட்டுக் கொண்டார்.
இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி பி.டி. ஆஷா, ”ஸ்கேன் மற்றும் எம்ஆர்ஐ பரிசோதனை முடிவுகள் உள்ளிட்ட ஆவணங்கள் அனைத்தையும் ஆய்வு செய்ததில், கருவில் உள்ள குழந்தைக்கு குறைபாடுகள் இருப்பதை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கர்ப்பத்தை தொடர விரும்பாத பெண்ணின் உரிமையை மதிக்க வேண்டும். அவரை இந்த விவகாரத்தில் கட்டாயப்படுத்த முடியாது என ஏற்கனவே உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்த தீர்ப்பை சுட்டி காட்டினார்.
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மேலும், “குறைபாடுகளுடன் பிறக்கும் குழந்தை கண்ணியமான, பிறரைச் சாராத வாழ்க்கையை வாழ்வதில் உள்ள சவால்களைக் கருத்தில் கொண்டு, தாய் எடுத்துள்ள இந்த வேதனையான முடிவுக்கு நீதிமன்றம் மதிப்பளிக்க வேண்டும்.
அந்த குழந்தை அனுபவிக்கக் கூடிய துயரங்களைப் பெற்றோரே வாழ்நாள் முழுவதும் காண வேண்டியிருக்கும். பெற்றோருக்குப் பிறகும் அக்குழந்தையின் எதிர்கால வாழ்க்கையைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியுள்ளது. குறைபாடுகளுடன் பிறக்கும் குழந்தை இயல்பான வாழ்க்கையை வாழ முடியாத சூழலில், அக்குழந்தையைப் பெற்றெடுப்பதா? வேண்டாமா? என்பதைத் தீர்மானிக்கும் உரிமை தாய்க்கு உள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.
அதனையடுத்து, மனுதாரரின் கோரிக்கையை ஏற்று, மருத்துவக் குழுவின் உத்தரவை ரத்து செய்த நீதிபதி பி.டி.ஆஷா, அனுபவமிக்க மருத்துவர் கொண்டு மனுதாரரின் கர்ப்பத்தை உடனடியாக கலைக்க அனுமதி அளித்து கடந்த அக்டோபர் 15ஆம் தேதி உத்தரவிட்டார்.