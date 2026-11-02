முதலமைச்சர் விஜய்யை அவதூறாக பேசிய வழக்கு: திமுக கவுன்சிலர் சுதாவுக்கு முன்பிணை
பொதுவெளியில் அரசியல் கட்சியினர் எப்படி பேச வேண்டும் என்பது தொடர்பாக விரிவான உத்தரவை பிறப்பிக்க இருப்பதாக நீதிபதி தெரிவித்தார்.
Published : November 2, 2026 at 12:32 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யை அவதூறாக பேசியதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் தி.மு.க கவுன்சிலர் சுதாவுக்கு முன்பிணை வழங்கி சென்னை உயிர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
அக்டோபர் 7 அன்று சென்னை கிழக்கு மாவட்ட தி.மு.க மகளிரணி மற்றும் மகளிர் தொண்டரணி சார்பில், ராஜா அண்ணாமலை மன்றத்தில் முப்பெரும் விழா நடைபெற்றது. இந்த முப்பெரும் விழாவில் தி.மு.க மக்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி, முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு, சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.
இந்த விழாவை சென்னை துறைமுகப் பகுதி தி.மு.க செயலாளர் முரளி ஏற்பாடு செய்திருந்தார். இந்த விழாவிற்கு தலைமை ஏற்று வில்லிவாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த தி.மு.க 95-ஆவது வட்ட கவுன்சிலரும், கட்சியின் சென்னை மாவட்ட மகளிரணி அமைப்பாளருமான சுதா தீனதயாளன் உரையாற்றிய போது, முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் அவதூறு கருத்துக்களை தெரிவித்ததாக புகார் அளிக்கப்பட்டது.
அந்த புகாரின் அடிப்படையில், அவர் மீது காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்து சம்மன் அனுப்பியது. காவல்துறை பதிவு செய்த இந்த வழக்கில் தனக்கு முன்பிணை வழங்கக்கோரி கவுன்சிலர் சுதா, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனு, நீதிபதி என்.ரமேஷ் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, சுதா தரப்பில், "தனது பேச்சுக்கு ஏற்கனவே மன்னிப்பு கோரி இருப்பதாகவும், தனது பேச்சை திமுக மகளிரணி பொதுச்செயலாளர் கனிமொழி ஏற்கவில்லை" என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
காவல்துறை தரப்பில், "விசாரணைக்கு கவுன்சிலரை அழைத்தபோது மருத்துவ சிகிச்சைகளை காரணமாக காட்டி சுதா வரவில்லை. ஒரு கட்சியை சேர்ந்த நபர் தங்களது கட்சி தலைவரை மட்டுமல்லாமல் மாற்று கட்சி தலைவர்களையும் மதிக்க வேண்டும்" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
|இதையும் படிங்க: ஜெம் வீரமணி போக்சோ வழக்கு - வீட்டு காவலாளி கைது
இதையடுத்து, முதலமைச்சர் குறித்து மனுதாரர் பேசியது பொதுவெளியில் வைரலான நிலையில், அவரது மன்னிப்பும் பொதுவெளியில் இருக்க வேண்டும் என கூறிய நீதிபதி, சுதாவின் முன்பிணை மனு மீதான தீர்ப்பை ஒத்தி வைத்திருந்தார்.
இந்த நிலையில் இந்த வழக்கில் தீர்ப்பளித்த நீதிபதி என். ரமேஷ், கவுன்சிலர் சுதாவுக்கு முன்பிணை வழங்கி உத்தரவிட்டார். மேலும், "பொதுவெளியில் அரசியல் கட்சியினர் எப்படி பேச வேண்டும் என்பது தொடர்பாக விரிவான உத்தரவை பிறப்பிக்க இருப்பதாக தெரிவித்து" வழக்கை முடித்து வைத்தார்.