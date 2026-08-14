கோவை என்ன பாகிஸ்தான் அல்லது ஆப்கானிஸ்தானை சேர்ந்ததா? பாஜக ஊர்வலத்திற்கு அனுமதி மறுத்த வழக்கில் நீதிமன்றம் கேள்வி
நாட்டின் எந்த பகுதியிலும் தேசிய கொடியை ஏற்ற அனைவருக்கும் உரிமை உள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் அரசின் செயல் சரியில்லை என்று நீதிமன்றம் கடுமையாக சாடியுள்ளது.
Published : August 14, 2026 at 5:47 PM IST
சென்னை: பேரணிக்கு அனுமதி கேட்டுள்ள கோவை மாவட்டம் பாகிஸ்தான் அல்லது ஆப்கானிஸ்தனை சேர்ந்ததா? என்று கேள்வி எழுப்பிய உயர் நீதிமன்றம், சுதந்திர தினத்தை நினைவு கூறும் வகையில் தேசியக் கொடியை ஏந்தி ஆகஸ்ட் 18 ஆம் தேதி கோவையில் பாஜக ஊர்வலம் நடத்த அனுமதி வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது.
கோவையில் தேசிய கொடியை ஏந்தி பேரணி செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டதை எதிர்த்து பாஜக சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி லட்சுமி நாராயணன் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான தலைமை கூடுதல் குற்றவியல் வழக்கறிஞர் அருண் அன்புமணி, "கோவை பிரதான சாலையில் அனுமதி கேட்டனர். அந்த பகுதியில் பள்ளி, கல்லூரி மற்றும் பேருந்து நிறுத்தம் இருக்கிறது. யாருக்கும் காரணம் இல்லாமல் அனுமதி வழங்க முடியாது என மறுக்கவில்லை. மாற்று இடத்தில் ஊர்வலம் நடத்த அனுமதி வழங்கப்படும்.
அரசியல் கட்சியினர் பேரணி, போராட்டம், ஊர்வலம் நடத்த வழிகாட்டுதல் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. பாஜக அரசியல் கட்சி என்பதால் வழிகாட்டுதலின் படி குறிப்பிட்ட இடத்தில் ஊர்வலம் நடத்த அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. சாதாரணமாக ஊர்வலம் நடத்த அனுமதி கேட்டால் அனுமதி வழங்குவதில் எந்த பிரச்சினையும் இல்லை.
கோவையில் 12 பகுதிகளில் ஊர்வலம் நடத்த காவல் துறை அனுமதி வழங்குகிறது. அதில் ஊர்வலம் செல்லலாம். தேசியக் கொடியை ஏந்துவதை அரசு தடுக்கவில்லை. சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை ஏற்படும் என்ற முன்னெச்சரிக்கை காரணமாக அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. அதற்கு காவல் துறைக்கு அதிகாரம் உள்ளது" என தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி லட்சுமி நாராயணன், "சுதந்திர போராட்ட வீரர் திருப்பூர் குமரன் தேசியக் கொடியை பிடித்தபடி உயிரிழந்தார். அப்படிப்பட்ட நாட்டில் தேசியக் கொடி பிடித்துச் செல்ல தடை விதிப்பது ஏன்? தேசியக் கொடி பிடிப்பது என்ன குற்றமா? தேசியக் கொடியை பிடித்து பேரணி செல்ல காவல் துறை அனுமதி மறுப்பது ஏன்?
என்ன நடக்கிறது இங்கே? போராட்டம் நடத்துவதற்காக அனுமதி கேட்கவில்லை. அமைதியாக கொடி பிடித்து செல்லவே அனுமதி கேட்கிறார்கள். அனுமதி வழங்குவதில் என்ன பிரச்சினை உள்ளது? அவர்களும் இந்தியாவில் தான் உள்ளார்கள். தேசியக் கொடியை பிடித்து பேரணி செல்வது என்ன பாவச்செயலா?
பேரணிக்கு அனுமதி கேட்டுள்ள கோவை மாவட்டம் பாகிஸ்தான் அல்லது ஆப்கானிஸ்தனை சேர்ந்ததா? என பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பினார். கட்சிக் கொடியை சுமந்தால் தடை விதிப்பதில் நியாயம் உள்ளது. தேசியக் கொடியை பிடிப்பதால் ஒழுங்கு பிரச்சினை ஏற்படுமா? திராவிடர் கழக ஊர்வலத்திற்கு அனுமதி கிடையாது. பாஜக ஊர்வலம் செல்லக்கூடாது. பிறகு யாருக்கு அனுமதி கொடுப்பீர்கள்?
பாஜகவை சேர்ந்தவர்கள் மட்டும் தான் ஊர்வலத்தில் கலந்து கொள்வார்களா? மற்றவர்கள் கலந்து கொள்ள மாட்டர்களா? அனுமதி வழங்கினால் சட்டம் ஒழுங்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என காவல்துறை அனுமதி மறுத்துள்ளதாக தெரிவித்ததை ஏற்க முடியாது.
நாட்டின் எந்த பகுதியிலும் தேசியக் கொடியை ஏந்த அனைவருக்கும் உரிமை உள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் அரசின் செயல் சரியில்லை. ஆங்கிலேயர் காலத்தில் இருந்த நடைமுறையில் மாவட்ட ஆட்சியர் செயல்படக் கூடாது. தேசியக் கொடியை ஏந்த யாருக்கும் காவல்துறை பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
கொடிகாத்த குமரனின் நிலை 79 ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் தொடர்கிறது. சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சசினை ஏற்படும் என்பது அதிர்ச்சியளிப்பதாக உள்ளது. பாதுகாப்பை வழங்க வேண்டியது காவல் துறையின் கடமையாகும்.
கட்சி கூட்டங்களுக்கான வழிகாட்டுதல்கள் பாஜகவின் ஊர்வலத்துக்கும் பொருந்தும் என காவல்துறை தவறாக கணக்கிட்டுள்ளது. அதனால், ஆகஸ்ட் 18 ஆம் தேதி பாஜக நடத்த உள்ள ஊர்வலத்துக்கு உரிய அனுமதியை வழங்க வேண்டும்" என உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தார்.