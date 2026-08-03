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தவெக எம்.எல்.ஏவிடம் பேரம் பேசியதாக வழக்கு: கைது செய்யப்பட்ட இருவருக்கு ஜாமீன்

காவல் துறை தரப்பு வாதங்களை ஏற்க மறுத்த நீதிபதி, வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சேதுராஜ் மற்றும் நரேஷ் ஆகியோருக்கு ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 3, 2026 at 1:57 PM IST

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சென்னை: தவெக எம்.எல்.ஏ-விடம் குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட்டதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சேதுராஜ் மற்றும் நரேஷ் ஆகியோருக்கு ஜாமீன் வழங்கி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சட்டப் பேரவையில் சபாநாயகருக்கு எதிரான தீர்மானத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க சுமார் 35 கோடி ரூபாய் சன்மானம் தருவதாக, சிலர் தன்னிடம் பேசியதாக கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை தொகுதி தவெக எம்.எல்.ஏ. இளையராஜா, சென்னை காவல்துறை ஆணையரிடம் புகார் அளித்திருந்தார்.

இந்த புகாரின் அடிப்படையில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில், திருவல்லிக்கேணி காவல்துறை இதுவரை 14 பேரை கைது செய்திருக்கிறது. இவர்களில் பெங்களூருவை சேர்ந்த சேதுராஜ் மற்றும் சென்னை பெசன்ட் நகரை சேர்ந்த நரேஷ் ஆகியோர் தங்களுக்கு பிணை வழங்கக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

இந்த மனு நீதிபதி ஜி.கே. இளந்திரையன் முன்பு இன்று (ஆக 03) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் அருண் அன்புமணி, இந்த வழக்கில் சேதுராஜ் இரண்டாவது எதிரியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாகவும், பண பரிமாற்றம் நடைபெற்றதற்கான முக்கிய சதியில் அவர் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.

மேலும், அவர் தனது மனைவி மற்றும் ஓட்டுநர் மூலம் 5 கோடி ரூபாய் கொடுத்துள்ளதாகவும், அதனை காவல்துறை விசாரணையில் கண்டுபிடிக்க வேண்டியுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியுடன் சேர்ந்து சேதுராஜ் குற்ற சதி செய்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். இதனால், சேதுராஜ் மற்றும் நரேஷ் ஆகியோருக்கு ஜாமீன் வழங்க எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்.

ஆனால், காவல் துறை தரப்பு வாதங்களை ஏற்க மறுத்த நீதிபதி, வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சேதுராஜ் மற்றும் நரேஷ் ஆகியோருக்கு ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.

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முன்னதாக இந்த வழக்கில் தொடர்புடையதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக் குமார் ஆகியோருக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் முன்ஜாமீன் வழங்கிய நிலையில், மறு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் வரை தினமும் காலை, மாலை இரு வேளையும் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டுள்ளது.

உத்தரவின்பேரில், தினமும் கையெழுத்திட்டு வந்த அவர், ஜூலை 30, 31 மற்றும் ஆகஸ்ட் 1 ஆகிய நாட்களில் காவல்நிலையத்தில் ஆஜராகவில்லை. மீண்டும் நேற்று (ஆகஸ்ட் 2) ஆஜரான அவர், டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கு தொடர்பாக ஆலோசனை மேற்கொள்ள வேண்டி இருப்பதால் கையெழுத்திட 5 நாட்கள் விலக்கு அளிக்குமாறு கேட்டிருந்ததாகவும், வேலை முடிந்துவிட்டதால் வந்து கையெழுத்திட்டதாகவும் கூறியதோடு, ஒன்றரை வருடம் சிறையை பார்த்தவன், ஓடி ஒளியவேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார்.

மனுவை திரும்பப் பெற்ற செந்தில் பாலாஜி

இதனிடையே, காவல் நிலையத்தில் ஆஜராவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கக் கோரிய செந்தில் பாலாஜியின் மனு, நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்த போது, மனுவை திரும்ப பெறுவதாக செந்தில் பாலாஜி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதி மனுவை திரும்ப பெற அனுமதி அளித்தார்.

TAGGED:

BARGAIN WITH TVK MLA CASE
BAIL TO TWO IN HORSE TRADE CASE
குதிரை பேர வழக்கு
தவெக எம்எல்ஏ
HORSE TRADING WITH TVK MLA

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