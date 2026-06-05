தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து விவகாரம்: மத்திய அரசின் உத்தரவுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி
தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சராக விஜய் மற்றும் அமைச்சர்கள் பொறுப்பேற்ற விழாவில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
Published : June 5, 2026 at 9:12 PM IST
சென்னை: அரசு நிகழ்ச்சிகளில் 'வந்தே மாதரம்' பாடலை முதலில் பாட வேண்டும் என்ற மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் உத்தரவை எதிர்த்து வழக்கு தொடர மனுதாரருக்கு அனுமதி அளித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சராக விஜய் மற்றும் 9 அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சி ஆளுநர் மாளிகையில் மே 10ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் முதலில் 'வந்தே மாதரம்', 'தேசிய கீதம்' பாடப்பட்டு, மூன்றாவதாக 'தமிழ்த்தாய்' வாழ்த்து பாடப்பட்டது. தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற நிகழ்ச்சியிலேயே தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
இந்த நிகழ்விற்கு எதிர்க்கட்சியான திமுக உட்பட தவெகவுக்கு ஆதரவளித்த விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. மேலும், இதுதொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய்யும் பிரதமர் மோடியை டெல்லியில் சந்தித்துபோது தமிழ்தாய் வாழ்த்துக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
இந்நிலையில், அரசு நிகழ்ச்சிகளில் முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடும் மரபை மீட்டெடுக்க உத்தரவிடக் கோரி சென்னையை சேர்ந்த அனன்யா ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.
அவரது மனுவில், 1891ஆம் ஆண்டு தமிழறிஞர் மனோன்மணியம் சுந்தரம் பிள்ளை எழுதிய தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை பாடியே தமிழ்நாட்டில் அரசு நிகழ்ச்சிகள் துவங்கப்படுவதும், நிகழ்ச்சிகளை தேசிய கீதம் பாடி நிறைவு செய்வதும் பல ஆண்டுகளாக மரபாக பின்பற்றப்படுகிறது. இந்த நடைமுறையை நீர்த்துப் போகச் செய்யும் வகையில், அரசு நிகழ்ச்சிகளில் வந்தே மாதரமும், தேசிய கீதமும் பாடப்பட்ட பிறகே மூன்றாவதாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாபடப்படுவதாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
அரசு நிகழ்ச்சியை வந்தே மாதரம் பாடியே துவங்க வேண்டும் என மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் 2026 ஜனவரி 28ஆம் தேதி பிறப்பித்த சுற்றிக்கையில், மாநில பாடலை பாடி அரசு நிகழ்ச்சியை துவங்க எந்த தடையையும் விதிக்கப்படவில்லை. தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடுவது வெறும் சடங்கு அல்ல. அது தமிழர்களின் உணர்வு, கலாச்சாரம் மற்றும் அடையாளமாக உள்ளது. பல தலைமுறைகளாக அரசு நிகழ்ச்சிகள் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடியே துவங்கப்பட்டுள்ளது.
வந்தே மாதரத்துக்கு எதிராகவோ, தேசிய கீதத்துக்கு எதிராகவோ இந்த வழக்கை தொடரவில்லை என கூறியுள்ள மனுதாரர், எதிர்காலத்தில் அரசு நிகழ்ச்சிகளில் இந்த கலாச்சார மோதலை தவிர்க்கும் வகையில், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை முதலில் பாடுவதற்கு தகுந்த நிர்வாக அறிவுறுத்தல்களை பிறப்பிக்க அரசுகக்கு உத்தரவிடும்படி கேட்டுக்கொண்டார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அமர்வு, மத்திய அரசின் சுற்றறிக்கை தமிழகத்துக்கு மட்டுமல்ல அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் பொருந்தும். அந்த வகையில், சுற்றறிக்கையை எதிர்த்து வழக்கு தாக்கல் செய்யாமல் எப்படி உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியும்? என கேள்வி எழுப்பியது.
இதையடுத்து, மனுவை திரும்பப்பெற்று மத்திய அரசு சுற்றறிக்கையை எதிர்த்து வழக்கு தொடர அனுமதிக்க வேண்டும் என மனுதாரர் தரப்பில் வைத்த கோரிக்கையை ஏற்ற நீதிபதிகள், மனுவை திரும்பப்பெறவும், சுற்றறிக்கையை எதிர்த்து வழக்கு தொடரவும் அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டனர். சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவு, தமிழ்நாடு அரசியலில் கவனம் பெற்றுள்ளது.