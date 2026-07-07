முதல்வர் விஜய்க்கு உயர் நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் - பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தேர்தல் வழக்குகளில் அதிரடி
நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு முடியும் வரை காலியான தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடவடிக்கைகளுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என மனுதாரர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டதற்கு நீதிபதி மறுத்துவிட்டார்.
Published : July 7, 2026 at 12:21 PM IST
சென்னை: பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட 4 தேர்தல் வழக்குகளில், தவெக தலைவரும், தமிழக முதலமைச்சருமான விஜய் மற்றும் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய், சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து, திமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி. சேகர் மற்றும் வாக்காளர்கள் தினேஷ், லட்சுமி நரசிம்மன் ஆகியோர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்குகள் தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
திமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி. சேகர் தாக்கல் செய்த மனுவில், “பெற்றோரையும் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களையும் தவெகவுக்கு ஓட்டு போட ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் வலியுறுத்த வேண்டும் என பிரச்சாரத்தின் போது விஜய் பேசியுள்ளார்.
தேர்தல் ஆணைய விதிமுறைக்கு எதிராக குழந்தைகளை உணர்வுரீதியாக தவெகவுக்கு ஆதரவு தர அவர் தூண்டியுள்ளார். மேலும், தேர்தல் பிரச்சார செலவுகளை வேண்டுமென்றே விஜய் மறைத்துள்ளார். தேர்தல் அலுவலகம் அமைக்க ரூ.10 லட்சம் செலவானதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
ஆனால், அனைத்து ஏற்படுகளையும் செய்து முடிக்க குறைந்தது 1 கோடி வரை செலவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதையும் விஜய் திட்டமிட்டே மறைத்துள்ளார். 2011 முதல் 2024 வரை 3 கோடியே 44 லட்சத்து 46 ஆயிரத்து 642 கோடி ரூபாய் அரசுக்கு வரியாக செலுத்தவில்லை என்பதையும் விஜய் மறைத்துள்ளார்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற விஜய்யின் வெற்றியை எதிர்த்து திமுக வேட்பாளர் இனிகோ இருதயராஜ் மற்றொரு தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த நான்கு வழக்குகளும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன் முன்பு இன்று (ஜூலை 7) விசாரணைக்கு வந்தன.
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அதே போல, வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து திமுக வேட்பாளர் கார்த்திக் மோகன் மற்றும் சிவராஜ் ஆகியோர் தாக்கல் செய்திருந்த தேர்தல் வழக்குகளும், இன்று நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தன.
அப்போது, நீதிபதி வி. லட்சுமி நாராயணன், மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின் படி தேர்தல் வழக்குகள் 6 மாதங்களில் முடிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை சுட்டிக் காட்டினார். பின்னர், பெரம்பூர் தொகுதி தொடர்பான தேர்தல் வழக்குகளில் முதலமைச்சர் விஜய், இந்திய தேர்தல் ஆணையம் 3 வாரங்களில் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டார்.
மேலும், வில்லிவாக்கம் தொகுதி தொடர்பான தேர்தல் வழக்குகளில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் 3 வாரங்களில் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டார்.
அப்போது, நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு முடியும் வரை காலியான தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடவடிக்கைகளுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என மனுதாரர்கள் தரப்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
இதனை ஏற்க மறுத்த நீதிபதி, முதலில் அனைவரும் தேர்தல் வழக்குகளில் பதிலளிக்கட்டும். பின்னர் இடைத்தேர்தல் தொடர்பாக விசாரணை செய்யப்படும் என தெரிவித்து வழக்கின் விசாரணையை 3 வாரங்களுக்கு ஒத்தி வைத்தார்.