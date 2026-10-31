'சங்கீதா' என்ற பெயரில் மற்றொரு உணவகமா? சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை

'சங்கீதா' என்ற பெயரில் மற்றொரு உணவகமா? சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை
ஆங்கிலப் பெயரில் ஓர் எழுத்து விடுபட்டிருந்தாலும், தமிழில் 'சங்கீதாஸ்' என்ற பெயர் அப்படியே இடம்பெற்றுள்ளதை சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதி, உணவகத்துக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்கள், பெயரை முக்கியமாகக் கவனிப்பார்கள் என்றார்.
Published : October 31, 2026 at 9:31 PM IST
சென்னை: ஏற்கனவே பிரபல ஓட்டலாக சங்கீதா வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட் இருப்பதால், அதே பெயருடன் மற்றொரு உணவகத்தை நடத்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக சென்னையை மையமாக கொண்டு செயல்படும் சங்கீதா கேட்டரர்ஸ் அண்ட் கன்சல்டன்ட்ஸ் நிறுவனம் தாக்கல் செய்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த 1985-ம் ஆண்டு முதல் 'சங்கீதா வெஜ் ரெஸ்டாரன்ட்' என்ற பெயரில் உணவகங்களை நடத்தி வருகிறோம். தற்போது தமிழகம் மட்டுமின்றி இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளிலும், வெளிநாடுகளிலும் எங்கள் உணவகத்துக்கு கிளைகள் இருக்கின்றன.
இந்நிலையில், தஞ்சாவூரில் 'ஹோட்டல் சங்கீதாஸ் பியூர் வெஜ் ரெஸ்டாரன்ட்' என்ற பெயரில் உணவகம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. நாங்கள் பதிவு செய்த வர்த்தக முத்திரையை ஒத்த பெயரை பயன்படுத்துவதால் வாடிக்கையாளர்களிடையே தேவையற்ற குழப்பம் ஏற்படும். இதனால் அந்தப் பெயரில் உணவகம் நடத்தத் தடை விதிக்க வேண்டும் என அந்த மனுவில் கோரப்பட்டிருந்தது.
இந்த மனுவானது, உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி பி.பி. பாலாஜி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தஞ்சாவூரில் மனுதாரர் நிறுவனத்துக்கு கிளை இல்லை என்றும், தங்களது உணவகத்தின் பெயர், எழுத்துரு, வண்ணம் மற்றும் சின்னங்கள் முற்றிலும் வேறுபட்டவை எனவும் 'ஹோட்டல் சங்கீதாஸ் பியூர் வெஜ் ரெஸ்டாரன்ட்' சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.
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இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, "தஞ்சாவூரில் மனுதாரருக்கு கிளை இல்லை என்ற காரணத்தை ஏற்க முடியாது. பிரகதீஸ்வரர் கோயிலை காண பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து சுற்றுலாப் பயணிகள் வருவதால், அவர்கள் தஞ்சாவூர் உணவகத்தைச் சென்னையின் பிரபல சங்கீதா உணவகத்துடன் தொடர்புபடுத்தி குழப்பமடைய வாய்ப்புள்ளது.
மேலும், ஆங்கிலப் பெயரில் ஓர் எழுத்து விடுபட்டிருந்தாலும், தமிழில் 'சங்கீதாஸ்' என்ற பெயர் அப்படியே இடம்பெற்றுள்ளதை சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதி, பசியுடன் உணவகத்துக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்கள், பெயரையே முக்கியமாகக் கவனிப்பார்கள். வண்ணம், சின்னம், எழுத்து வேறுபாடுகளை ஆராய மாட்டார்கள். எனவே, மனுதாரரின் நிறுவனத்தின் வர்த்தக முத்திரையை பயன்படுத்தி வாடிக்கையாளர்களை குழப்பும் வகையில் உணவகம் நடத்த இடைக்காலத் தடை விதிக்கப்படுகிறது" என உத்தரவிட்டார்.