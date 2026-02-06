நடிகர் விஜய்க்கு வருமான வரித்துறை விதித்த அபராதம் செல்லும் - சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு

ETV Bharat / state

'புலி' படத்திற்கான வருமானத்தை மறைத்ததாக நடிகர் விஜய்க்கு வருமான வரித்துறை கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு 1.5 கோடி ரூபாய் அபராதம் விதித்திருந்தது.

சென்னை: நடிகர் விஜய்க்கு வருமான வரித்துறை விதித்த 1.5 கோடி ரூபாய் அபராதம் செல்லும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடியாக தீர்ப்பளித்துள்ளது. வருமான வரித்துறையின் இந்த நடவடிக்கைக்கு எதிராக லிஜய் தொடர்ந்த வழக்கில் இன்று இந்த தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் விஜய்யின் இந்த வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்படுவதாகவும் நீதிபதி தமது உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கடந்த 2015-16ம் நிதியாண்டிற்கான வருமான வரி கணக்கை நடிகர் விஜய் தாக்கல் செய்தபோது, திரைப்படங்களில் நடித்ததன் மூலம் அந்த ஆண்டிற்கான வருமானமாக 35 கோடியே 42 லட்சத்து 91 ஆயிரத்து 890 ரூபாய் பெற்றதாக அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். அந்த ஆண்டுக்கான மதிப்பீட்டு நடவடிக்கையை மேற்கொண்ட வருமான வரித்துறை, நடிகர் விஜய் வீட்டில் கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு சோதனை நடத்தியது. அப்போது கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்களுடன் ஒப்பிட்டு, ’புலி’ படத்திற்காக அவர் பெற்ற 15 கோடி ரூபாய் வருமானத்தை கணக்கில் காட்டாமல் மறைத்துள்ளார் என கண்டறியப்பட்டதாக வருமான வரித்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

தமது வருமானத்தை வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு மறைத்ததற்காக சுமார் 1 கோடியே 50 லட்சம் ரூபாய் அபராதத்தை விதித்து கடந்த 2022ம் ஆண்டு ஜூன் 30ஆம் தேதி வருமான வரித்துறை உத்தரவு பிறப்பித்தது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்து நடிகர் விஜய் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தார். இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், வழக்கு முடியும் வரை இந்த விவகாரத்தில் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டாம் என வருமான வரித்துறைக்கு இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், விஜய் தாக்கல் செய்திருந்த வழக்கின் இறுதி விசாரணை, நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி முன் கடந்த ஜனவரி 23ஆம் தேதி நடைபெற்றது. அப்போது விஜய் தரப்பில், சட்டப்படி அபராத உத்தரவை 2019 ஜூன் 30ஆம் தேதிக்கு முன்பே பிறப்பித்திருக்க வேண்டும். வருமான வரி சட்டத்தின் படி 3 ஆண்டுகளுக்கு பின் காலதாமதமாக 2022ம் ஆண்டு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதால், அதனை ரத்து செய்ய வேண்டுமென தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதனைத்தொடர்ந்து வருமான வரித்துறை தரப்பில், வருமான வரி மதிப்பீட்டை எதிர்த்த மேல்முறையீடு முடிந்த 6 மாத கால அவகாசத்துக்குள்ளேயே அபராத உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. வருமான வரிச்சட்டப்படி நடிகர் விஜய்-க்கு அபராதம் விதித்தது சரி தான். எனவே விஜய் தொடர்ந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று கோரப்பட்டது.

அன்றைய தினம் இருதரப்பு வாதங்களை கேட்ட பிறகு, இவ்வழக்கின் தீர்ப்பை நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்திருந்தார். இந்த நிலையில் இவ்வழக்கில் இன்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் "நடிகர் விஜய்க்கு வருமான வரித்துறை விதித்த 1 கோடியே 50 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் செல்லும்" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும், "வருமான வரித்துறையின் உத்தரவில் நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது என்றும், அதே நேரத்தில் நடிகர் விஜய் வேறு கோரிக்கையுடன் வருமான வரித்துறை முறையீட்டு தீர்ப்பாயத்தை அணுகலாம்" எனவும் தனது உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ள நீதிபதி, விஜய் தொடர்ந்த வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்படுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

