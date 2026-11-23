தவெக எம்எல்ஏவிடம் குதிரை பேரம் பேசியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கு - தடையை நீட்டித்து நீதிமன்றம் உத்தரவு
இரு வழக்குகளிலும் விதிக்கப்பட்ட தடையை எதிர்த்து தமிழக அரசுத் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டு வழக்குகள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் டிசம்பர் 8 ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வர உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : November 23, 2026 at 8:36 PM IST
சென்னை: குதிரை பேர வழக்கு, டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கு விசாரணைகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை மேலும் நான்கு வாரங்களுக்கு நீட்டித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஊத்தங்கரை தவெக எம்எல்ஏ என்.இளையராஜாவிடம் குதிரை பேரம் பேசியதாக, சென்னை அரும்பாக்கத்தை சேர்ந்த யூடியூபர் திருநாவுக்கரசு, திருச்சியைச் சேர்ந்த நரேஷ், சென்னை மேடவாக்கத்தைச் சேர்ந்த தியாகராஜன் உள்ளிட்ட 14 பேர் மீது திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சேதுராஜ், கார்த்திக், ரமேஷ் ஆகியோர், விசாரணையை சிபிஐ-க்கு மாற்றக் கோரி தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், குதிரை பேரம் தொடர்பாக திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் பதிவுசெய்யப்பட்ட வழக்கின் ஒட்டுமொத்த விசாரணைக்கும் இடைக்கால தடைவிதித்து உத்தரவிட்டிருந்தது.
இதேபோல, டாஸ்மாக் முறைகேடு தொடர்பாக, ஒப்பந்ததாரர் ரமேஷ் என்பவர் மீதான வழக்கு விசாரணைக்கு மட்டும் இடைக்கால தடை விதித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
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இந்த இரு வழக்குகளும், தலைமை நீதிபதி எஸ் .ஏ தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வில் இன்று (நவம்பர் 23) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தன.
அப்போது, இரு வழக்குகளிலும் விதிக்கப்பட்ட தடையை எதிர்த்து தமிழக அரசுத் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டு வழக்குகள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் டிசம்பர் 8 ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வர உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, இந்த வழக்குகளின் விசாரணையை நான்கு வாரங்களுக்கு தள்ளிவைத்த நீதிபதிகள், அதுவரை ஏற்கெனவே விசாரணைக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை நீட்டித்தும் உத்தரவிட்டனர்.