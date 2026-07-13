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சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு: நேரில் ஆஜராவதில் இருந்து எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வத்துக்கு விலக்கு

சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் ஜூலை 30-ஆம் தேதிக்குள் பதிலளிக்கும்படி, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

எம்.ஆர்.கே.பன்னீர் செல்வம்
எம்.ஆர்.கே.பன்னீர் செல்வம் (MRK PANNEERSELVAM X PAGE)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 13, 2026 at 9:40 PM IST

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சென்னை: சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு விசாரணைக்காக கடலூர் நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராவதில் இருந்து முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர் செல்வம் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு விலக்களித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த 2006 - 2011 ஆம் ஆண்டுகளில் அமைச்சராக பதவி வகித்த எம்.ஆர்.கே.பன்னீர் செல்வம், வருமானத்துக்கு அதிகமாக 3 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு சொத்து சேர்த்ததாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை 2011-ஆம் ஆண்டு வழக்குப் பதிவு செய்தது.

முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே பன்னீர்செல்வம், அவரது மனைவி மற்றும் மகன் ஆகியோர் மீதான இந்த வழக்கை விசாரித்த கடலூர் மாவட்ட நீதிமன்றம், மூன்று பேரையும் வழக்கில் இருந்து விடுவித்து 2016ஆம் ஆண்டு உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது.

இந்த உத்தரவை எதிர்த்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மறுஆய்வு மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரை விடுவித்த உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது.

இதையடுத்து எம்.ஆர்.கே பன்னீர்செல்வம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார். ஆனால், உச்சநீதிமன்றம் மேல்முறையீட்டு தள்ளுபடி செய்ததுடன், சம்மந்தப்பட்ட நீதிமன்றத்தை மீண்டும் அணுக உத்தரவிட்டது.

உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின் படி, வழக்கில் இருந்து விடுவிக்கக்கோரி எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை கடலூர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்ததை எதிர்த்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

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அந்த மனுவில், ‘கடலூர் நீதிமன்ற வழக்கு விசாரணைக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் எனவும், விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராவதில் இருந்து விலக்களிக்க வேண்டும்’ எனவும் கோரப்பட்டுள்ளது.

இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன், ஜூலை 30 ஆம் தேதிக்குள் பதிலளிக்கும்படி, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார். மேலும், வழக்கு விசாரணைக்கு கடலூர் நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராவதில் இருந்து விலக்களித்தும் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு
MRK PANNEERSELVAM
எம்ஆர்கே பன்னீர் செல்வம்
DISPROPORTIONATE ASSETS CASE
MRK PANNEERSELVAM ON ASSETS CASE

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