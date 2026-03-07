ETV Bharat / state

நிறைவுக்கு வந்த ‘ரோஜா’ பட பாடல்களுக்கான 32 வருட காப்புரிமை போராட்டம்

ஜெயின் தொலைக்காட்சி சட்டவிரோதமாக ‘ரோஜா’ படப் பாடல்களை ஒளிபரப்பியதாக லஹரி நிறுவனம் குற்றம் சாட்டியது.

கோப்புப் படம்
கோப்புப் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 7, 2026 at 8:35 PM IST

1 Min Read
சென்னை: ‘ரோஜா’ படப்பாடல் காப்புரிமை மீறியதாக லஹரி நிறுவனம் தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டு மனுவை 32 ஆண்டுகளுக்கு பின் தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த 1992-ஆம் ஆண்டு அரவிந்த் சாமி, மனிஷா கொய்ராலா நடிப்பில், வெளியான 'ரோஜா' திரைப்படத்திற்கு இசைப்புயல் ஏ.ஆர். ரகுமான் இசையமைத்திருந்தார். இந்த திரைப்படம் இந்தியா முழுவதும் மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்டு வெளியீடு செய்யப்பட்டது.

வெளியான அனைத்து இடங்களிலும் படம் வசூலை வாரி குவித்தது. இந்த படத்தின் பாடல்களின் உரிமைகளும் ‘லஹரி ரெக்கார்டிங்’ நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டது. எனவே, வேறு ஒரு நிறுவனமோ, தொலைக்காட்சி ஊடகமோ லஹரி ரெக்கார்டிங் நிறுவனத்தின் அனுமதி இல்லாமல், ‘ரோஜா’ தெலுங்கு பதிப்பின் பாடல்களை பயன்படுத்த கூடாது என்று கூறப்பட்டது.

இந்நிலையில் தான், இந்த படத்தின் தெலுங்குப் பதிப்பின் பாடல் மற்றும் காட்சி உரிமைகள் தொடர்பாக ஜெயின் டெலிவிஷன் மற்றும் கவிதாலயா புரொடக்‌ஷன்ஸ் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களுக்கு எதிராக, ‘லஹரி ரெக்கார்டிங்’ நிறுவனம் கடந்த 1994-ஆம் ஆண்டு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது.

அதில், ரோஜா படத்தின் தெலுங்குப் பதிப்பான 'ரோஜா' (Telugu) படத்தின் பாடல் மற்றும் ஆடியோ காப்புரிமைகளை லஹரி ரெக்கார்டிங் நிறுவனம் பெற்றுள்ள நிலையில், ஜெயின் தொலைக்காட்சி சட்டவிரோதமாக அந்தப் பாடல்களை ஒளிபரப்பியதாக லஹரி நிறுவனம் குற்றம் சாட்டியது. இதற்காக ஒரு கோடி ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என குறிப்பிட்டிருந்தது.

இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் சி.வி. கார்த்திகேயன் மற்றும் குமரேஷ் பாபு அமர்வு, லஹரி நிறுவனத்திற்கும், கவிதாலயா நிறுவனத்திற்கும் இடையே போடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தில், குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பிறகு உரிமைகள் மீண்டும் கவிதாலயாவிடமே செல்லும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அதனால், லஹரி நிறுவனம் குறிப்பிட்டது போல, காப்புரிமை மீறல்கள் எதுவும் நடக்கவில்லை. லஹரி நிறுவனம் தன்னிடம் உரிமை உள்ளதாக கூறிய ஆவணங்களில் அதை உறுதி செய்வதற்கான ஆதாரங்கள் ஏதும் குறிப்பிடப்படவில்லை.

அதனடிப்படையில், லஹரி ரெக்கார்டிங் நிறுவனம் தாக்கல் செய்த இரண்டு மேல்முறையீட்டு மனுக்களையும் தள்ளுபடி செய்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். சுமார் 32 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்த இந்த சட்டப் போராட்டத்தில் தற்போது இறுதித் தீர்ப்பு கிடைத்துள்ளது.

