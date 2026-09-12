பட்டியலின மாணவர்களின் பெற்றோருக்கு வருமான உச்ச வரம்பை நிர்ணயிப்பதா? வழக்கை தள்ளுபடி செய்த உயர் நீதிமன்றம்
பட்டியலின மற்றும் பழங்குடியின குழந்தைகளின் பெற்றோருக்கு வருமான உச்ச வரம்பு நிர்ணயிக்காவிட்டால், வசதியானவர்கள் சாதி அடிப்படையில் இந்த சலுகையை பெற அதிக வாய்ப்புள்ளது.
Published : September 12, 2026 at 8:14 PM IST
சென்னை: கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் தனியார் பள்ளிகளில் 25 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டில் சேர்க்கப்படும் பட்டியலின மற்றும் பழங்குடியின மாணவர்களின் பெற்றோருக்கு வருமான உச்ச வரம்பு நிர்ணயிக்க உத்தரவிட முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
மத்திய அரசின் கல்வி உரிமை சட்டத்தின் கீழ், தனியார் பள்ளிகளில், பட்டியலின மற்றும் பழங்குடியின மானவர்களுக்கும், பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மாணவர்களுக்கும் 25 சதவீத இடங்கள் ஒதுக்கப்படுகின்றன.
இத்திட்டத்தில் பொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கிய குழந்தைகளின் பெற்றோருக்கு ஆண்டுக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் வருமான உச்ச வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பட்டியலின மற்றும் பழங்குடியின குழந்தைகளின் பெற்றோருக்கு எந்தவித வருமான உச்ச வரம்பும் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை என கூறி கோவையைச் சேர்ந்த மறுமலர்ச்சி மக்கள் இயக்கத்தின் தலைவர் ஈஸ்வரன் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், "பட்டியலின மற்றும் பழங்குடியின குழந்தைகளின் பெற்றோருக்கு வருமான உச்ச வரம்பு நிர்ணயிக்காவிட்டால், வசதியானவர்கள் சாதி அடிப்படையில் இந்த சலுகையை பெற அதிக வாய்ப்புள்ளது. ஆகையால், பொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கிய பிரிவினருக்கு வருமான உச்ச வரம்பு நிர்ணயித்ததைப் போல, சமூக ரீதியில் பின் தங்கியவர்களுக்கும் நிர்ணயிக்க வேண்டும்.
ஏற்கனவே மகாராஷ்டிரா, ஆந்திரா ஆகிய மாநிலங்களில் சமூக ரீதியில் பின்தங்கிய பிரிவினருக்கு வருமான உச்ச வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதை போல, தமிழகத்திலும் நிர்ணயிக்கக் கோரி 2025 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பள்ளிக் கல்வி துறைக்கு அளித்த விண்ணப்பத்தை பரிசீலிக்க உத்தரவிட வேண்டும்" என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
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இந்த வழக்கை தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வு விசாரித்தது.
அப்போது தமிழக அரசுத்தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "கல்வி உரிமைச் சட்டத்தில் பட்டியலின, பழங்குடியின மாணவர்களின் பெற்றோருக்கு வருமான உச்ச வரம்பு நிர்ணயிக்க வேண்டும் எனக் கூறப்படவில்லை. இது முழுக்க முழுக்க அரசின் கொள்கை முடிவு சம்பந்தப்பட்டது என்பதால், இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு உகந்ததல்ல" என வாதிட்டார்.
இந்த வாதத்தை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதிகள், பட்டியலின, பழங்குடியின மாணவர்களின் பெற்றோருக்கு வருமான உச்ச வரம்பு நிர்ணயிக்க வேண்டும் என சட்டத்தில் கூறப்படாத நிலையில், அவர்களுக்கு வருமான உச்ச வரம்பு நிர்ணயிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட முடியாது எனக் கூறி, வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.