முதல்வர் விஜய் பெரம்பூரில் வெற்றி பெற்றதற்கு எதிரான வழக்கை தொடர்ந்து நடத்தலாம் - நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு
முன்னதாக, ரூ. 600 கோடி சொத்துகள் இருப்பதாக தெரிவித்த முதலமைச்சர் விஜய், 30 கோடி ரூபாயை ஏன் மறைக்க வேண்டும் என கேள்வி எழுப்பி வழக்கின் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்திருந்தது.
Published : November 27, 2026 at 12:15 PM IST
சென்னை: பெரம்பூர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றது எதிர்த்து தொடரப்பட்ட தேர்தல் வழக்கை நிராகிரிக்கக்கோரி முதலமைச்சர் விஜய் தொடர்ந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியில் 53,715 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். அவரது தேர்தல் வெற்றியை எதிர்த்து வாக்காளர்கள் தினேஷ், லட்சுமி நரசிம்மன் மற்றும் தி.மு.க வேட்பாளர் ஆர்.டி. சேகர் ஆகியோர் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தனித்தனியாக தேர்தல் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
சொத்துகள் மறைப்பு
இந்த வழக்குகளை நிராகரிக்கக் கோரி முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனுக்கள் மீதான இறுதி விசாரணையை நீதிபதி வி. லட்சுமி நாராயணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, இந்த வழக்கு தொடர்ந்த மனுதாரர்கள் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், “முதலமைச்சர் விஜய்க்கு பண்ருட்டியில் 30 கோடி ரூபாயில் சொத்து இருப்பதை மறைத்துள்ளார். வேட்புமனுவில் சொத்து ஆவணங்களை தராமல் மறைப்பது, மறுப்பது, தவறாக தருவது அனைத்துமே குற்றமாகும். அதிகமான மதிப்புள்ள சொத்துக்களை வேண்டுமென்றே முதலமைச்சர் விஜய் குறைத்து காண்பித்துள்ளார்.
சுமார் 230 கோடி ரூபாய் அசையா சொத்துகள் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் விஜய் 30 கோடி ரூபாய்க்கான சொத்தை மறைத்துள்ளார். கொடைக்கானலில் அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை வாங்கியுள்ளதாக வேட்புமனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சொத்து ஆவணங்களை மறைத்திருப்பதை நீதிமன்றம் உறுதி செய்தால் தேர்தல் வெற்றியை ரத்து செய்யலாம் என உச்ச நீதிமன்றம் பல தீர்ப்புகளை வழங்கியுள்ளது” என தெரிவிக்கப்பட்டது.
விஜய் தரப்பு மறுப்பு
முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பில், “எந்த சொத்து ஆவணங்களையும் வேண்டுமென்றே மறைக்கவில்லை. தேர்தல் விதி 7(b) ன் படி தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிரமாண பத்திரத்தில் சுமார் 220 கோடி ரூபாய்க்கான அசையா சொத்துகள் உள்ளது என முதலமைச்சர் விஜய் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஒட்டுமொத்தமாக 630 கோடி ரூபாய் தன்னிடம் உள்ளது எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
என்ன சொத்துக்கள் என்ற விவரங்களை மட்டும் வேட்பாளர்கள் தெரிவித்தால் போதும். சொத்துகளின் தற்போதைய சந்தை மதிப்புகளை ஏன் குறிப்பிடவில்லலை என கேட்க முடியாது. முறைகேடு மற்றும் ஆவணங்களை மறைத்திருந்தால் மட்டுமே வேட்புமனுவை ஏற்க கூடாது என கோரிக்கை வைக்கலாம். ஆனால், விஜய் எந்த முறைகேடும் செய்யவில்லை.
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சொத்துகள் என்ன இருக்கிறது? எங்கே இருக்கிறது என தெரிவித்தால் மட்டும் போதும், அதன் தற்போதைய சந்தை மதிப்பு என்ன என்பதை குறிப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தேர்தல் வழக்கு தொடர்ந்தவர்கள் முதலமைச்சர் விஜய், முறைகேடு செய்ததாக எந்த ஆதாரங்களையும் குறிப்பிடவில்லை” என தெரிவித்தார்.
வழக்கை நிராகரிக்க முடியாது
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், கோடி கணக்கில் பணம் உள்ள முதலமைச்சர் விஜய் அதில் சிறு பகுதியை மறைப்பதால் தேர்தல் வெற்றியை ரத்து செய்து விட முடியுமா? முதலமைச்சரின் தனிக்கையாளர் தவறுதலாக சொத்து ஆவணங்களை குறிப்பிடாமல் மறந்திருந்தால், அதற்காக முதலமைச்சரின் வெற்றியை எப்படி எதிர்க்க முடியும்?
தமிழ்நாட்டின் பெரிய நடிகராக இருந்த முதலமைச்சர் விஜய்க்கு எங்கெங்கு, எவ்வளவு சொத்துக்கள் உள்ளது என்பதை எல்லாம் ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ள முடியுமா? 600 கோடி ரூபாய் சொத்துகள் இருப்பதாக தெரிவித்த முதலமைச்சர் விஜய் 30 கோடி ரூபாயை ஏன் மறைக்க வேண்டும் என கேள்வி எழுப்பி வழக்கின் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்திருந்தது.
இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் தீர்ப்பளித்த நீதிபதி வி. லட்சுமிநாராயணன், பண்ருட்டி மற்றும் கொடைக்கானலில் உள்ள சொத்துகளை மறைத்ததாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து தேர்தல் வழக்கு விசாரணையில் தான் முடிவு செய்ய முடியும் என்பதால், தேர்தல் வழக்கை நிராகிரிக்க முடியாது என தெரிவித்து, முதலமைச்சர் விஜய் தொடர்ந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்து தீர்ப்பளித்தார்.