அமைச்சர் மரிய வில்சனுக்கு எதிராக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்யக்கோரிய மனு தள்ளுபடி
அமைச்சர் மரிய வில்சன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என மனுவில் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
Published : October 12, 2026 at 1:39 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சனுக்கு எதிராக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்யக் கோரிய மனு வாபஸ் பெறப்பட்டதை அடுத்து, அதை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த தி.மு.க ஆட்சியில் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி பெற லஞ்சம் வாங்கப்பட்டதற்கு தாமே நேரடி சாட்சி என நிதித்துறை அமைச்சர் மரிய வில்சன் கடந்த 24ஆம் தேதி சட்டப்பேரவையில் பேசியிருந்தார்.
இதனையடுத்து, தி.மு.க ஆட்சியில் லஞ்சம் கொடுத்ததாக அமைச்சர் மரிய வில்சன் பேசியது தொடர்பாக, மரியவில்சனுக்கு எதிராக வழக்குப்பதிவு செய்யக் கோரி வழக்கறிஞர் கே. சிவசுப்பிரமணியம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
அந்த மனுவில், லஞ்சம் வாங்குவது மட்டுமல்லாமல், கொடுப்பதும் குற்றம் என்பதால், லஞ்ச ஒழிப்பு சட்டத்தின் கீழ் அவருக்கு எதிராக வழக்குப்பதிவு செய்யக் கோரி லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையிடம் ஆகஸ்ட் 26-ஆம் தேதி புகார் அளித்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தனது புகாரின் அடிப்படையில், அமைச்சர் மரிய வில்சன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என மனுவில் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
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இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அமர்வில் இன்று (அக்.12) விசாரணைக்கு வந்தபோது, மனுவை திரும்பப் பெற்றுக்கொள்ள மனுதாரர் தரப்பில் அனுமதி கோரப்பட்டது. இதை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதிகள், மனுவை திரும்பப் பெற அனுமதித்து தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.
எந்த காரணத்திற்காக மனு திரும்ப பெறப்படுகிறது என்பதை மனுதாரர் குறிப்பிடாமல், திரும்ப பெற அனுமதிக்க வேண்டும் என நீதிமன்றத்தில் கோரிக்கை வைத்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி லஞ்ச புகார்
கடந்த திமுக ஆட்சியில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி பெற்றுத் தர ரூ.100 கோடி அளவில் லஞ்சம் பெறப்பட்டதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதுதொடர்பாக தி.மு.க நிர்வாகி பி.டி. அரசகுமார் உள்ளிட்டோரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். தற்போது அரசகுமார் நிபந்தனை பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும் இதுதொடர்பாக அப்போதைய பள்ளிக்கல்வி துறை அமைச்சராக இருந்த அன்பில் மகேஸிற்கு சொந்தமான இடங்களில் போலீசார் சோதனை நடத்தி பல்வேறு ஆவணங்களை கைப்பற்றி, அவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர். இவைமட்டுமின்றி, அவரின் நெருங்கிய நண்பர்களிடமும் போலீசார் விசாரணையை விரிவுப்படுத்தியுள்ளனர்.
இந்த சூழலில், சட்டப்பேரவையில் லஞ்சம் வாங்கப்பட்டதற்கு தாமே நேரடி சாட்சி என நிதித்துறை அமைச்சர் மரிய வில்சன் கூறியதையடுத்து, அவர் மீது இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.